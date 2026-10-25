Люди доклали зусиль: одне з останніх стародавніх озер перетворилося на наймолодшу пустелю (відео)

У світі залишилося не більше двох десятків стародавніх озер, але тепер вчені зазначають, що одне з них людство нещодавно перетворило на наймолодшу пустелю на Землі.

Попри те, що історія Землі налічує мільярди років, більшість озер, які ми сьогодні бачимо на планеті, — це досить молоді утворення. Однак існують і набагато давніші винятки — за словами вчених, насправді у світі існує лише два десятки справді давніх озер, і одне з них ми щойно знищили, пише IFLScience.

За словами дослідників Ізи Шен та Куна Мартенса, справа в тому, що озера за своєю суттю схильні до "самогубства", оскільки їхні улоговини поступово заповнюються осадовими породами. У результаті більшість із сотень тисяч внутрішніх водойм на нашій планеті утворилися менше ніж 18 000 років тому.

Більшість озер існують недовго — вони з’являються, щоб незабаром зникнути. Наприклад, навіть Великі озера в Північній Америці, що утворилися в результаті льодовикової ерозії та скупчення талих вод, налічують усього близько 14 000 років. Але бувають і винятки — стародавні озера, які проіснували набагато довше.

Вчені зазначають, що з приблизно 20 стародавніх озер у США є лише два — Тахо та Тьюл. Обидва вони розташовані в тектонічно активному регіоні на заході Сполучених Штатів — на території Каліфорнії або вздовж її кордонів. Зазначається, що для того, щоб озеро проіснувало довго, тектонічні процеси зовсім не обов’язкові: деякі водойми виникли в результаті падіння метеоритів — до них, наприклад, належить кратер Пінгуалуїт у Квебеку.

Водночас стародавні озера становлять особливий інтерес для біологів, оскільки в них може зберігатися унікальне біорізноманіття. Крім того, такі озера є своєрідними природними еволюційними лабораторіями, що існують мільйони років.

Вважається, що озеро Байкал на півдні Сибіру — найстаріше на Землі, яке існує вже близько 25 мільйонів років. Це водоймище не тільки неймовірно древнє, але й вважається найглибшим озером у світі, а також містить близько 20 % світових запасів рідкої прісної води. До того ж, у його глибинах мешкають досить суворі риби-канібали.

Попередні дослідження також показали, що близько 80 % видів рослин і тварин, які мешкають у Байкалі, більше ніде на Землі не зустрічаються. І все ж, незважаючи на всі ці титули, Байкал не є найбільшим озером у світі ані за площею поверхні, ані за об’ємом. Це звання належить Каспійському морю, яке також належить до числа древніх озер.

Зазначимо, що Каспійському морю стало легше утримувати звання найбільшого озера через наслідки радянських іригаційних проектів 1960-х років, які "проріджували" коло конкурентів. Наприклад, Аральське море — стародавнє озеро, розташоване між Казахстаном та Узбекистаном, колись було четвертим за величиною озером у світі. Однак починаючи з 1960-х років через зрошення приплив води до озера скоротився. До 1980-х років воно вже розділилося на дві частини: Великий Арал і Малий Арал.

Через ще кілька десятиліть Великий Арал знову розділився, і сьогодні його східна частина повністю висохла. Згодом на його місці утворилася наймолодша пустеля у світі, яка отримала назву Аралкум.

Інші новини науки