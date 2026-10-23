Їх не бачили майже 100 років: чарівний вид, який вважався вимерлим, помітили в Індонезії (відео)

У недавньому дослідженні вчені виявили, що чарівний повільний лорі, якого офіційно не бачили з 1937 року, все-таки існує.

За час свого існування наша планета стала домівкою для величезної кількості видів: деякі з них існують уже мільйони років, а інші вважаються вимерлими. Втім, існують і так звані "загублені види" — одним із них вважається банкський повільний лід, якого офіційно не бачили з 1937 року, а тому він вважався вимерлим, пише IFLScience.

Зазначимо, що загубленими вважаються види, яких востаннє бачили дуже давно, а потім вони зникли — або через те, що мешкають у важкодоступних місцях і ведуть потайний спосіб життя. Найгірший сценарій передбачає, що вид вимер або в дикій природі залишилося лише кілька особин.

Одним із таких видів донедавна вважався банкський повільний лорі (Nycticebus bancanus), занесений до Червоної книги та перебуває на межі зникнення. Представники цього виду не згадувалися в наукових джерелах майже 100 років, а головними причинами їх зникнення вважалися втрата та деградація середовища проживання на індонезійському острові Банка.

На щастя, незважаючи на те, що цей вид вважався втраченим для науки, насправді він нікуди не зник: як з’ясувалося, за останні 10 років центр порятунку диких тварин Alobi на острові Банка врятував понад 90 особин.

Раніше з’являлися лише непрямі свідчення того, що ці лорі все ще існують: короткі повідомлення, фотографії в соціальних мережах та неопублікована дипломна робота, в якій описувалися дві особини, що перебували в центрі Alobi. Однак нещодавно опублікована наукова стаття стала першим за майже 100 років офіційним підтвердженням існування цього виду в науковій літературі.

За словами директора центру порятунку диких тварин Лангкі Сані, за останнє десятиліття йому та його колегам вже вдалося врятувати понад 90 лорі: деяких вдалося визволити з неволі, а інші постраждали від ураження електричним струмом. Значна частина природного середовища існування цих тварин була знищена, що, ймовірно, призвело до частіших контактів з людьми.

Більше того, деякі дані спостережень вказують на те, що цей вид, схоже, широко поширений по всьому острову Бангка, а отже, не такий рідкісний, як вважалося раніше. До речі, повільні лорі — унікальні тварини, оскільки є приматами, що мають отруту. Щоб отримати його, лорі облизують особливу залозу, розташовану у них під пахвами, а потім змішують секрет, що виділяється, зі своєю слиною. У результаті їхній укус стає вкрай болючим для будь-кого, хто наважиться підійти занадто близько.

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