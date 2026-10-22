У Кенії цілі покоління слонів відвідують одну й ту саму печеру: вона простягається вглиб гори на 213 метрів
На кордоні між Кенією та Угандою покоління африканських слонів цілими сім’ями відвідують одну й ту саму печеру Кітум, що розташована на горі Елгон.
Гора Елгон — це згаслий вулкан. Рослини, що ростуть на горі та поблизу неї, містять мало натрію. Цей мінерал є надзвичайно важливим для здоров’я слонів, тому тварини змушені шукати його самостійно, пише Фокус.
Слони використовують свої гігантські бивні, щоб зішкребти зі стін печери солоні породи, багаті на натрій і кальцій.
Печера Кітум простягається вглиб гори приблизно на 213 метрів, і майже весь цей шлях вкритий слідами від бивнів слонів.
Найчастіше слонихи ведуть за собою у темряву своїх дитинчат, навчаючи їх добувати солоні породи в печерах. За оцінками дослідників, за одне відвідування слоненя може зішкребти зі стін близько двох літрів гірської породи.
Такі походи небезпечні: всередині можуть чатувати леопарди та гієни, а глибокі ущелини в печері Кітум ставали пастками, в яких гинули молоді слони.
Однак найбільшу загрозу становили люди. У 1980-х роках браконьєри влаштовували засідки на стада біля входів до печер, через що популяція слонів на горі Елгон скоротилася з понад 1200 особин до менше ніж 100. Завдяки посиленню заходів охорони їхня чисельність поступово відновлюється.
Печера Кітум стала сумнозвісною ще й з іншої причини: у 1980 та 1987 роках двоє відвідувачів заразилися тут смертельно небезпечним вірусом Марбург.
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