В Кении целые поколения слонов ходят в одну и ту же пещеру: она уходит вглубь горы на 213 метров

На границе Кении и Уганды поколения африканских слонов целыми семьями посещают одну и ту же пещеру Китум, которая находится на горе Элгон.

Гора Элгон пре6дставляет собой потухший вулкан. Растения, которые растут на горе и рядом с ней, бедны на натрий. Этот минерал является крайне важным для здоровья слонов, поэтому животные вынуждены искать его самостоятельно, пишет Фокус.

Слоны используют свои гигантские бивни, чтобы соскоблить со стен пещеры соленые породы, богатые на натрий и кальций.

Пещера Китум уходит вглубь горы примерно на 213 метров, и почти вся эта дорога покрыта следами от бивней слонов.

Чаще всего слонихи ведут за собой в темному своих детенышей, обучая малышей добывать соленые породы в пещерах. По оценкам исследователей, за одно посещение слоненок может соскрести со стен около двух литров горной породы.

Такие походы небезопасны: внутри могут подстерегать леопарды и гиены, а глубокие расщелины в пещере Китум становились ловушками, в которых погибали молодые слоны.

Однако наибольшую угрозу представляли люди. В 1980-х годах браконьеры устраивали засады на стада у входов в пещеры, из-за чего популяция слонов на горе Элгон сократилась с более чем 1200 особей до менее чем 100. Благодаря усилению мер охраны их численность постепенно восстанавливается.

Пещера Китум приобрела печальную известность и по другой причине: в 1980 и 1987 годах двое посетителей заразились здесь смертельно опасным вирусом Марбург.

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