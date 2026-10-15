Ученые вернулись на место гибели спустя 10 лет и были удивлены: что именно они увидели (видео)

В недавнем исследовании ученые вернулись на место гибели слона спустя десятилетие — то, что они увидели, показалось невероятным.

Когда в океане умирает кит, его туша, как правило, опускается на дно — этот процесс известен как "падение кита". Известно, что тела морских гигантов становятся настоящей кормушкой для морских обитателе, обеспечивая глубоководных животных питательными веществами в течение сотни лет после смерти кита. Но что происходит, когда умирает крупное сухопутное животное? Похоже, у ученых теперь есть ответ, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда службы национальных парков Южной Африки начала изучать явления, которые ученые назвали "слонопадами". По словам соавтора исследования Изака Смита, поскольку туша остается на месте лишь относительно недолго, ее влияние будет довольно слабым и кратковременным. Однако результаты лабораторных анализов указывают на то, что картина совершенно иная.

В 2009 году в национальном парке Крюгера в Южной Африке естественной смертью погиб самец слона по кличке Александр. Исследователю Дэйву Томпсону часто приходилось проходить мимо его останков, наблюдая за тем, как туша разлагается месяцами. В результате он заинтересовался этим процессом.

Томпсон выдвинул гипотезу о том, как туша со временем может повлиять на почву, микробиологию и окружающую фауну. Затем ученые получили грант на проведение многолетнего исследования, которое растянулось более чем на десятилетие.

Результаты изучения мест, где недавно погибли слоны, поначалу демонстрировали именно то, чего можно было бы ожидать. А именно: в местах падения слонов растительность оказалась уничтоженной; ситуацию также усугубляют падальщики, которые приходят к туше и дополнительно повреждают окружающие растения; в результате образуется голый, лишенный всякой растительности участок.

Ученые также изучили содержание питательных веществ в почве и обнаружили нечто невероятное. Команда установила, что туши погибших животных оказывают глубокое влияние на химический состав почвы и микробные сообщества. Причем эти изменения могут сохраняться в течение более 10 лет.

По словам ведущего автора исследования Кортни Рид, в местах, где туши слонов появились совсем недавно, концентрация азота в почве может быть в 3000 раз выше. Избыток азота в почве может показаться благом, однако на самом деле все не так уж радужно.

Исследователи отмечают, что первоначальный мощный приток азота и других соединений, например аммония, препятствует повторному росту растений, "фактически возвращая растительные сообщества к исходной нулевой отметке".

Тем временем разнообразие микробов в таких местах снижается, поскольку доминирующее положение занимают быстрорастущие виды. В результате, эти зоны, обедненные как растительным, так и микробным разнообразием, сохраняются в течение 8 лет после гибели животного. Однако те травы, которым все же удается выжить в таких условиях, становятся невероятно питательными.

Всем живым существам свойственно испражняться. Возвращаясь к месту, где когда-то лежала туша, чтобы полакомиться питательной травой, травоядные животные оставляли в почве свои "взносы", что дополнительно повышало уровень питательных веществ. Любопытно, что травоядные животные даже спустя 8 лет после гибели слонов предпочитали посещать места их падения.

В конечном счете исследователи пришли к выводу, что гибель слона не дает такого однозначного импульса для развития жизни, как это происходит в случае с тушами китов.

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