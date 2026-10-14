Слоны орудуют хвостом, а осьминоги — щупальцами: какие животные любят решать головоломки (видео)

Исследователи показали очаровательные кадры, на которых видно, как некоторые животные решают головоломки ради удовольствия.

Решение хитроумной головоломки может стать одной из маленьких радостей в жизни. Ранее считалось, что только люди способны на это, однако множество исследований уже показали, что животные и птицы не отстают от нас. Более того, некоторые из них, похоже, решают головоломки забавы ради, пишет Science Focus.

В недавнем исследовании 2025 года енотам предложили прозрачный пластиковый ящик с маршмэллоу внутри. Открыть его можно разными способами:

простыми — например, сдвинув задвижку;

более сложными — например, повернув ручку.

Исследователи с удивлением обнаружили, что даже добравшись до сладкого угощения, еноты часто продолжали открывать другие механизмы — такое поведение называют "информационным поиском". Проще говоря, ученые полагают, что енотами на самом деле двигало любопытство.

В исследовании 2013 года ученые обнаружили, что шимпанзе любят решать головоломки. В ходе исследования перед шестью шимпанзе из зоопарка Уипснейд поставили задачу: с помощью палок протолкнуть предметы через лабиринт из водопроводных труб.

Порой в качестве предметов выступали игральные кости, а иногда — съедобные лакомства. Результаты показали, что шимпанзе, как и еноты, с готовностью решали задачу даже без пищевого вознаграждения. Таким образом, ученые пришли к выводу, что животные, похоже, получают удовольствие от самого процесса выполнения сложных интеллектуальных задач.

Ранее ученые также обнаружили, что азиатские слоны из заповедника Салакпра в Таиланде продемонстрировали умение открывать хоботом ящики-головоломки, чтобы добраться до еды.

Если говорить о подводном мире, настоящими рекордсменами по решению головоломок являются осьминоги. В 2016 году исследователи предложили осьминогам небольшие Г-образные контейнеры; животные научились открывать их, чтобы добраться до кусочка креветки. Затем контейнер помещали за пластиковую перегородку с отверстием.

Ученые наблюдали, как осьминоги, используя свои ловкие щупальца, умудрялись манипулировать неудобным по форме контейнером и протаскивать его через отверстие.

Когда речь заходит о птицах, мастерами в решении головоломок считаются новокаледонские вороны. Предыдущие исследования показали, как эти птицы — как в неволе, так и в дикой природе — используют орудия труда, сгибая проволоку или веточки в форме крючков, чтобы достать пищу. Они даже способны создавать инструменты, состоящие из нескольких частей. Более того, в 2014 году ученые обнаружили, что вороны также способны на решение многоэтапных задач.

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