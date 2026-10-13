Потомок Дракулы найден в Аризоне: загадочное существо живет в одиночестве и с тысячелетней ДНК

Новое исследование показывает, что самое загадочное млекопитающее Северной Америки скрывается в аризонских пещерах и хранит генетическое наследие, уходящее корнями вглубь тысячелетий.

Пятнистая летучая мышь была впервые описана учеными еще в 1891 год. Тогда ее сочли одним из самых редких млекопитающих в мире: даже к 1965 году науке было известно лишь о 35 экземплярах. Но с тех пор число представителей этого вида выросло, но все еще остается невероятно низким — в музейных коллекциях по всему миру насчитывается всего 95 особей, пишет IFLScience.

Сегодня вид больше не считается экстремально редким — согласно оценкам ученых, популяция насчитывает от 2500 до 100 000 особей. Этот привлекательный представитель семейства гладконосых летучих мышей (Vespertilionidae), как полагают, обладает самыми большими ушами среди всех видов летучих мышей Северной Америки.

Однако ученые сделали еще одно удивительное открытие: команда проанализировала образцы более чем 120 особей: от древних костей, найденных в пещере, до экземпляров, собранных в 2025 году. Результаты оказались весьма любопытными: некоторые из ныне живущих летучих мышей несут ту же материнскую ДНК, что и особи, погибшие 2100 лет назад. Отметим, что результаты указывают на непрерывность существования популяции.

По словам соавтора исследования Фейт Уокер из Университета Северной Аризоны, на основе полученных данных они с коллегами также смогли составить карту генетического разнообразия вида в пределах его ареала на западе США.

Пятнистая летучая мышь не обязательно является редким видом — их просто очень трудно изучать Фото: Wikimedia Commons

Известно, что пятнистые летучие мыши считаются одними из самых загадочных млекопитающих Северной Америки. Объединив данные ДНК древних, исторических и современных образцов, им удалось проследить эволюционную историю вида в пространстве и времени, а также определить популяции, сохранение которых может быть наиболее важным для будущего.

Отметим, что пятнистые летучие мыши имеют примечательный внешний вид: у них длинная шелковистая шерсть, белоснежное брюшко, переходящее в угольно-черный цвет на спине, а также два белых пятна над лопатками и третье пятно, покрывающее кресте. Представители вида также весят не более 15 граммов, но обладают узнаваемыми большими розовыми ушами, загнутыми назад.

Исследование пятнистых летучих мышей также осложняется тем, что они предпочитают вести относительно уединенный и ночной образ жизни. Именно поэтому десятилетия тому ученые считали их чрезвычайно редкими.

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