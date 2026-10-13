Нащадок Дракули знайдений в Арізоні: загадкова істота живе на самоті та має тисячолітню ДНК

Нове дослідження показує, що найзагадковіший ссавець Північної Америки ховається в печерах Арізони та зберігає генетичну спадщину, коріння якої сягає глибоко в тисячоліття.

Плямиста кажан була вперше описана вченими ще в 1891 році. Тоді її визнали одним із найрідкісніших ссавців у світі: навіть до 1965 року науці було відомо лише про 35 особин. Але з того часу кількість представників цього виду зросла, проте все ще залишається неймовірно низькою — у музейних колекціях по всьому світу налічується всього 95 особин, пише IFLScience.

Сьогодні цей вид уже не вважається надзвичайно рідкісним — за оцінками вчених, чисельність популяції становить від 2500 до 100 000 особин. Цей привабливий представник родини гладконосих кажанів (Vespertilionidae), як вважають, має найбільші вуха серед усіх видів кажанів Північної Америки.

Однак вчені зробили ще одне дивовижне відкриття: команда проаналізувала зразки понад 120 особин: від стародавніх кісток, знайдених у печері, до зразків, зібраних у 2025 році. Результати виявилися вельми цікавими: деякі з нині живих кажанів мають ту саму материнську ДНК, що й особини, які загинули 2100 років тому. Зазначимо, що результати вказують на безперервність існування популяції.

За словами співавторки дослідження Фейт Уокер з Університету Північної Арізони, на основі отриманих даних вони разом із колегами також змогли скласти карту генетичного різноманіття цього виду в межах його ареалу на заході США.

Плямиста кажан не обов"язково є рідкісним видом — їх просто дуже важко досліджувати Фото: Wikimedia Commons

Відомо, що плямисті кажани вважаються одними з найзагадковіших ссавців Північної Америки. Об’єднавши дані ДНК древніх, історичних та сучасних зразків, їм вдалося простежити еволюційну історію виду в просторі та часі, а також визначити популяції, збереження яких може бути найважливішим для майбутнього.

Зазначимо, що плямисті кажани мають примітний зовнішній вигляд: у них довга шовковиста шерсть, білосніжне черевце, що переходить у вугільно-чорний колір на спині, а також дві білі плями над лопатками і третя пляма, що покриває хребет. Представники цього виду також важать не більше 15 грамів, але мають характерні великі рожеві вуха, загнуті назад.

Дослідження плямистих кажанів також ускладнюється тим, що вони ведуть відносно усамітнений і нічний спосіб життя. Саме тому ще кілька десятиліть тому вчені вважали їх надзвичайно рідкісними.

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