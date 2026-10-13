Пташеня зникаючого виду врятували з пазурів гігантського удава: папуга дивом вижив

Біолог зафіксував момент, коли йому вдалося врятувати пуерто-риканського папугу, що перебуває під загрозою зникнення, від нападу інвазивного удава у дикій природі.

Фахівець з біологічних досліджень зі Служби охорони рибних ресурсів та диких тварин США (USFWS) Рауль Корреа працював у лісі Марікао, коли почув тривожні крики зграї пуерто-риканських папуг (Amazona vittata), що перебувають на межі зникнення, пише IFLScience.

Біолог пішов на звуки й виявив удава (Boa constrictor), який обгорнув своїм масивним тілом пташеня папуги високо в кроні дерева. Вчений прийняв рішення і звільнив пташеня, яке потрапило в пастку — наступного дня птаха повернули до зграї.

На жаль, доля гігантського пітона склалася інакше. За словами вчених із USFWS та Університету Пуерто-Рико, вони спіймали великого удава, приспали його та відправили до лабораторії для вивчення раціону. Цей невеликий інцидент відображає набагато масштабнішу проблему, з якою стикаються ліси Пуерто-Рико.

Справа в тому, що пуерто-риканські папуги занесені до Червоної книги МСОП як вид, що перебуває на межі повного зникнення. Вважається, що в дикій природі залишилося лише кілька сотень особин, а головними причинами зникнення птахів вважаються руйнування середовища проживання та хвороби, а також інвазивні види.

Донедавна найбільшою змією, що мешкала в Пуерто-Ріко, був місцевий вид удава (Chilabothrus inornatus), довжина якого становить від 1 до 2 метрів. Ситуація змінилася в 1990-х роках, коли в регіон потрапила невелика, але значна популяція звичайних удавів (Boa constrictor), що відрізняються більшими розмірами. За останні десятиліття цей інвазивний вид став становити дедалі більшу загрозу для місцевої фауни.

Проблема полягає в тому, що ці удави не тільки зазіхають на здобич місцевих хижаків, а й ефективно знищують популяції інших видів та переносять віруси, здатні знищити інших змій.

Досвід показує, що острівні екосистеми особливо вразливі до навали змій, і, на жаль, у Пуерто-Ріко немає природних хижаків, здатних стримувати чисельність цих рептилій, що активно розмножуються.

Зазначимо, що така агресивна поведінка характерна для звичайного удава, природним ареалом якого є Центральна та Південна Америка. По суті, цей вид створює аналогічні проблеми й у флоридських Еверглейдс: там удави досягають величезних розмірів і нишпорять болотами у пошуках здобичі.

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