Найголодніша риба в океані проковтнула здобич, яка в рази перевищувала її розміри: це зняли на відео (відео)

Дослідники зняли на відео маленьку глибоководну рибку, яка проковтнула здобич, що за розмірами значно перевищувала її саму.

Земні океани є домівкою для величезної кількості видів: деякі з них величезні, а інші — значно менші. Здавалося б, усе просто: більші види полюють на менших. Але чи справді це так? Не завжди, пише Science Alert.

Під час недавнього глибоководного занурення біля островів Тринідад і Тобаго телекерований підводний апарат зняв чорного жиропожирача на глибині 1259 метрів. Вчені помітили, як риба тягла за собою настільки роздутий шлунок, що він нагадував причіп. Шкіра на череві розтягнулася настільки, що стала майже прозорою: крізь неї чітко видно внутрішні органи та кишечник.

Мова йде про чорного живоглота (Chiasmodon niger) — невелику істоту, довжина якої становить усього від 10 до 20 сантиметрів. І все ж такі мініатюрні розміри не заважають живоглоту полювати на здобич, розміри якої вдесятеро перевищують його власні.

За словами співавтора дослідження, провідного наукового співробітника експедиції, Діви Амон з Океанографічного інституту Шмідта, зустріти хоча б одного чорного живоглота в дикій природі — це вже велика удача. Однак зняти на камеру, як він харчується, — це щось неймовірне.

Вчені зазначають, що чорний живоглот еволюціонував таким чином, щоб максимально ефективно виживати в умовах глибоководдя, де їжі надзвичайно мало. У цих риб рухлива щелепа та шлунок, здатний розтягуватися, немов повітряна куля. Завдяки цьому, помітивши апетитну здобич, вони можуть проковтнути її цілою, навіть якщо вона за розміром перевищує їх самих.

Втім, відомі випадки, коли чорні живоглоти беруть на себе більше, ніж здатні перетравити. Більшість знайдених екземплярів було виявлено на поверхні океану вже мертвими. Справа в тому, що якщо риби не встигають достатньо швидко перетравити їжу, з’їдене може почати розкладатися прямо в їхньому роздутому шлунку. При цьому виділяються гази, які, немов повітряна куля, можуть виштовхнути рибу на поверхню.

Один із відомих випадків стався у 2007 році біля Кайманових островів: там знайшли мертву рибу-пожирача завдовжки всього 19 сантиметрів, яка проковтнула зміїну макрель (Gempylus serpens) завдовжки 86 сантиметрів. Таким чином, здобич перевищувала хижака в 4,5 рази.

Цей новий випадок примітний тим, що рибу вдалося зняти у природному середовищі існування, причому її шлунок роздутий набагато сильніше, ніж на інших відеозаписах із живими особинами. Втім, є й мінус: у глибинах океану вчені не можуть визначити, що саме проковтнула риба

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