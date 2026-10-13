Самая голодная рыба в океане проглотила добычу, в разы большую ее самой: это засняли (видео)

Исследователи засняли маленькую глубоководную рыбку, которая проглотила добычу, намного превосходящую ее саму по размеру.

Земные океаны являются домом для огромного количества видов: некоторые из них огромны, а другие значительно меньше. Казалось бы, все просто: более крупные виды охотятся на более мелкие. Но действительно ли это так? Не всегда, пишет Science Alert.

Во время недавнего глубоководного погружения у островов Тринидад и Тобаго телеуправляемый подводный аппарат снял черного живоглота на глубине 1259 метров. Ученые заметили, как рыба тащила за собой настолько раздутый желудок, что он напоминал прицеп. Кожа на животе растянулась до такой степени, что стала почти прозрачной: сквозь нее отчетливо видны внутренние органы и кишечник.

Речь идет о черном живоглоте (Chiasmodon niger) — небольшом существе, длина которого достигает всего от 10 до 20 сантиметров. И все же, столь миниатюрные размеры не мешают живоглоту охотиться на добычу, размеры которой в десять раз превышают его собственную.

По словам соавтора исследования, лавного научного сотрудника экспедиции, Дивы Амон из Океанографического института Шмидта, встретить одного черного живоглота в дикой природе — уже большая удача. Однако заснять на камеру, как он питается — нечто невероятное.

Ученые отмечают, что черный живоглот эволюционировал так, чтобы максимально эффективно выживать в условиях глубоководья, где пищи чрезвычайно мало. У этих рыб подвижная челюсть и желудок, способный растягиваться, словно воздушный шар. Благодаря этому, заметив аппетитную добычу, они могут проглотить ее целиком, даже если она превосходит их самих по размеру.

Впрочем, известны случаи, когда черные живоглоты берут на себя больше, чем способны переварить. Большинство найденных экземпляров были обнаружены на поверхности океана уже мертвыми. Дело в том, что если рыбы не успевают достаточно быстро переварить пищу, съеденное может начать разлагаться прямо в его раздутом желудке. При этом выделяются газы, которые, словно воздушный шар, могут вытолкнуть рыбу на поверхность.

Один из известных случаев произошел в 2007 году у Каймановых островов: там нашли мертвую рыбу-глотателя длиной всего 19 сантиметров, которая проглотила змеиную макрель (Gempylus serpens) длиной 86 сантиметров. Таким образом, добыча превышала хищника в 4,5 раза.

Новый случай примечательный тем, что рыбу удалось заснять в естественной среде обитания, причем желудок раздут гораздо сильнее, чем на других видеозаписях с живыми особями. Впрочем есть и минус: в океанских глубинах ученые не могут определить, что проглотила рыба

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