Сотни горбатых китов неожиданно собрались в одной точке океана: никто не знает почему

Еще несколько десятилетий назад эти морские гиганты были на грани исчезновения, а потому их редко встречали в океане. Однако в какой-то момент все изменилось — около 300 особей собрались в одной точке.

Еще 30 лет назад, когда Крис Фэллоуз и его жена Моник начали создавать архив художественных снимков самых знаменитых представителей дикой природы, им ни разу не доводилось наблюдать горбатых китов воочию. По сути, морские гиганты были призраками — изредка появлялись тут и там, поскольку их популяцию была катастрофически подорвана промышленным китобойным промыслом, пишет Science Focus.

Однако утром 30 декабря 2025 года ситуация кардинально изменилась: исследователи находились на лодке у западного побережья Южной Африки, когда наткнулись на нечто неожиданное — невероятное скопление морских гигантов. Исследователи обнаружили в одной точке океана не менее 300 особей длиной от 15 до 18 метров.

По словам ученых, несмотря на то, что большинство людей на планете могут лишь мечтать о встрече с горбатыми китами, наблюдения так называемых супергрупп количеством 20 особей и более, сохраняющихся в течение нескольких часов — встречаются все чаще.

Известно, что промышленный китобойный промысел в 19 и 20 веках сократил численность горбатых китов более чем на 95%. Введенный в 1985 году мораторий позволил популяции восстановиться, и сегодня большинство этих китов уже не относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

И все же один лишь рост численности популяции не объясняет феномен появления супергрупп. Ученые отмечают, что подобные массовые скопления морских гигантов начали наблюдаться лишь примерно с 2011 года — проще говоря, спустя значительное время после того, как численность популяции начала восстанавливаться.

По словам Элизы Сейбот из Университета Претории, в период с 2015 по 2022 год было зафиксировано 239 таких случаев и ученые полагают, что это, вероятно, совершенно новое поведение морских гигантов, а не просто пробел в научных данных. Если бы это явление существовало в прошлом, ученые бы обнаружили какие-либо упоминания о гигантских группах в старых записях и книгах. Однако в исторических источниках фигурируют лишь группы численностью от 10 до 15 особей.

С 2022 года частота подобных наблюдений возросла, и теперь такие скопления встречаются практически круглый год. Более того, сегодня эти супергруппы стали одной из самых интригующих загадок морской биологии. Впрочем, некоторые идеи у ученых все же есть.

Во-первых, наблюдения показывают, что подобные массовые скопления состоят почти исключительно из молодых особей. За семь лет исследований присутствие детенышей в составе супергрупп было отмечено лишь четырежды; большинство же участников еще не достигли размеров и возраста половозрелых взрослых особей.

Во-вторых, известно, что супергруппы не представляют собой стабильное объединение одних и тех же особей: они формируются, распадаются и вновь собираются в течение нескольких часов.

В-третьих, группы состоят из китов, прибывших из разных регионов океана и напоминают встречу незнакомцев.

В результате, ученые пришли к выводу, что киты, вероятно, собираются на так называемый "шведский стол" — массовое размножение планктона и кормовых организмов.

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