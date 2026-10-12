54 000 км за 10 лет: гигантская акула преодолела рекордное расстояние в океане (видео)

Ученые считают, что китовая акула, вероятно, установила рекорд по дальности перемещения среди всех когда-либо отслеженных акул.

Океан является домом для одним из самых грозных хищников в океане — акул. Ученые наблюдают за хищниками, устанавливая метки, что позволяет узнать больше об их образе жизни, питании и размножении. Так произошло и в этот раз, пишет IFLScience.

Ученые в течение 10 лет наблюдали за самцом длиной 8 метров по имени Майло — за это время им пришлось пять раз менять метки. В результате удалось зафиксировать, что китовая акула, обитающая в водах Карибского бассейна и Мексиканского залива, за 10 лет преодолела поразительное расстояние в 54 700. Исследователи считают, что это, вероятно, самый длительный зафиксированный маршрут перемещения акулы.

Таким образом ученым удалось составить беспрецедентную картину перемещений акулы, начиная с 2017 года: животное свободно курсирует по океану, пересекая воды у берегов США, Мексики, Кубы, Гаити, Бермудских островов и других регионов.

По словам соавтора исследования, доктора Гая Харви, подобные долгосрочные исследования крайне важны для более глубокого понимания полного жизненного цикла тигровых акул. Возможность пять раз установить метку на одну и ту же особь и наблюдать за ней почти десять лет — случай беспрецедентный. Поэтому полученные данные предоставляют колоссальный объем информации, необходимой для лучшего получения и сохранения вида, уже находящегося под угрозой исчезновения.

Данные наблюдений показывают, что за последние 10 лет Майло совершил несколько дальних путешествий по акватории Карибского бассейна и Мексиканского залива. Например, известно, что в 2018 году Майло уплыл далеко в Атлантический океан, а в 2020 году добрался до удивительно высоких широт на севере — хищник проплыл мимо Нью-Йорка, он достиг вод Атлантики на уровне штата Массачусетс. Позже, в 2019, 2021 и 2022 годах Майло предпочитал оставаться в водах Мексиканского залива. И все же, несмотря на столь впечатляющие океанские странствия, Майло неизменно возвращался в одно и то же место — на полуостров Юкатан.

Предыдущие исследования показали, что китовые акулы, как правило, предпочитают одиночный образ жизни. Но они также ежегодно собираются у побережья к северу от Канкуна — это скопление считается одним из крупнейших сезонных собраний этих гигантов в мире. Акулы могут проводить в этих водах целые месяцы, питаясь зоопланктоном, креветками, веслоногими рачками и рыбьей икрой.

К слову, несмотря на то, что ученые устанавливали на Майло метки, они могут узнать самца и по-другому — благодаря уникальному узору пятен на его теле. Этот рисунок служит своего рода отпечатками пальцев, позволяя ученым безошибочно узнавать одних и тех же особей из года в год.

Другие новости науки