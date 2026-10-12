Людям лучше не приближаться к ним: названы самые громкие животные в океане (видео)

Океан может показаться очень спокойным и тихим местом, но это совсем не так — ученые назвали животных, которые ответственны за весь этот шум.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Со стороны может показаться, что под толщей воды невероятно тихо, но на самом деле земные океаны весьма шумны — ученые назвали виды, создающие весь этот шум, пишет Science Focus.

По словам исследователей, множество морских животных используют эти громкие звуки для общения или эхолокации, а для некоторых издаваемый шум — лишь побочный эффект способа охоты. Вот некоторые из самых громких из них.

Кашалоты (Physeter macrocephalus)

Исследования показали, что массивная и прямоугольная голова кашалота — по сути, представляет собой гигантский нос, отвечающий за генерацию оглушительных сонарных сигналов. Известно, что кашалоты ныряют на глубину 1000 метров и более и испускают звуковые импульсы, чтобы "прощупать" темноту и найти кальмаров.

Ученые выяснили, что кашалоты издают эти звуки, прогоняя воздух через ноздрю к мясистым складкам, известным как "обезьяньи губы" — они вибрируют подобно человеческим губам, когда мы издаем фыркающий звук. Эти щелчки и треск напоминают звук разматываемого рулона клейкой ленты, а их громкость может достигать 236 децибел.

Отметим, что звуки громкостью выше 140 децибел могут повредить слух человека даже при кратковременном воздействии. Однако под водой децибелы измеряются по иной шкале, поэтому прямое сравнение некорректно. И все же, ученые считают, что нам не стоит приближаться к кашалотам во время поиска пищи.

Калифорнийская горбыль-корвина (Cynoscion othonopterus)

Эти рыбы относятся к семейству горбылевых и получили свое название из-за звуков, которые издают, ударяя специализированными звуковыми мышцами по наполненному газом органу — плавательному пузырю. Они являются эндемиками северной части Калифорнийского залива и мигрируют в дельту реки Колорадо на северо-западе страны для нереста.

Известно, что миллионы этих рыб собираются вместе, а самцы исполняют громкий хор — вибрация от этого процесса ощущается даже на корпусах небольших рыбацких лодок, а сам звук слышен над поверхностью воды. Звуки, издаваемые одной такой рыбой, могут достигать 177 децибел, а общий шум хора этих рыб нарастает до 202 децибел.

Щелкающая креветка (Alpheus heterochaelis)

Здоровый коралловый риф поло треска и щелканья, напоминающее шипение масла на сковороде. По словам ученых, эти звуки издают мириады мелких ракообразных, обитающих в донном грунте. Речь о щелкающих креветках, у которых есть одна очень крупная клешня, способная захлопываться со скоростью более 100 км/ч.

В результате такого захлопывания образуется пузырек пониженного давления. Позже он схлопывается, издавая громкий щелчок и порождает мощную ударную волну, которая оглушает добычу и отпугивает других креветок. Громкость звуков, издаваемых этими креветками, варьируется от 183 до 210 децибел.

Тюлень Уэдделла (Leptonychotes weddellii)

Если говорить о водах у побережья Антарктиды, самыми громкими морскими животными здесь считаются тюлени Уэдделла: они щебечут, свистят и жужжат.

В их "репертуаре" есть и ультразвуковые сигналы, недоступные человеческому слуху. Возможно, эти звуки служат своего рода эхолокацией, помогающей тюленям находить во льду отверстия для дыхания во время долгой полярной ночи. Ученые зафиксировали громкость их криков на уровне до 137 децибел.

Тюлени Уэдделла - одни из самых рмких животных в океане Фото: Live Science

Северный морской слон (Mirounga angustirostris)

Известно, что взрослые самцы морских слонов могут достигать невероятных 3700 килограммов, однако в среднем они, как правило, весят до 2300 килограммов. Громкость их криков, распространяющихся в воздухе, может достигать 131 децибела.

Отметим, что сравнение громкости звуков, издаваемых животными под водой и на суше, непросто, поскольку вода примерно в 800 раз плотнее воздуха. Громкость измеряется несколько по-разному в каждой среде, а потому ее показатели нельзя сравнивать напрямую.

Морские слоны - невероятно громкие животные Фото: Shutterstock

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