Один цветок на Земле появился раньше пчел: он делил планету с динозаврами

Магнолии появились на Земле около 100 млн лет назад, когда на планете еще жили динозавры. Их первыми опылителями были вовсе не пчелы, которых на тот момент просто не существовало.

Ученые говорят, что магнолии опыляли жуки, а не пчелы. Плотные лепестки этих цветов приспособлены к тому, чтобы выдерживать укусы и ползание насекомых, посещающих их еще с мелового периода, пишет Фокус.

Чтобы уживаться с такими грубыми опылителями, магнолии пришлось стать сильнее. Она обзавелась жесткими, кожистыми лепестками и древеснеющей сердцевиной (плодолистиками). Если прикоснуться к лепестку магнолии, он кажется толстым, почти как броня. Цветок эволюционировал так, чтобы стать неуязвимым для жуков: он выдерживал челюсти доисторических насекомых и пережил даже астероид, погубивший динозавров.

Но сюрпризы не ограничиваются доисторической эпохой. Если внимательно присмотреться к магнолии сегодня, можно заметить, что она нарушает правила современной ботаники.

Строго говоря, у магнолий нет настоящих «лепестков» или «чашелистиков», как у розы или лилии. Вместо этого они сливаются в единую уникальную структуру, называемую листочками околоцветника (или тепалиями).

Еще более удивительно их поведение. В отличие от многих цветов, остающихся открытыми, магнолия раскрывает свои бутоны днем, привлекая жуков сладким, пьянящим ароматом. Но с наступлением ночи лепестки плотно смыкаются, запирая жуков внутри надежного и благоухающего “отеля”. Насекомые проводят ночь, пируя пыльцой, а когда на следующее утро цветок раскрывается, они улетают, покрытые золотистой пыльцой, и несут жизнь к следующему древнему дереву.

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