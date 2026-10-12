Одна квітка на Землі з"явилася раніше за бджіл: вона мешкала на планеті разом із динозаврами

Магнолії з’явилися на Землі близько 100 млн років тому, коли на планеті ще жили динозаври. Їхніми першими запилювачами були зовсім не бджоли, яких на той час просто не існувало.

Вчені стверджують, що магнолії запилювали жуки, а не бджоли. Щільні пелюстки цих квітів пристосовані до того, щоб витримувати укуси та повзання комах, які відвідують їх ще з крейдяного періоду, пише Фокус.

Щоб ужитися з такими грубими запилювачами, магнолії довелося стати міцнішою. Вона набула жорстких, шкірястих пелюсток і деревинуватої серцевини (плодолистків). Якщо доторкнутися до пелюстки магнолії, вона здається товстою, майже як броня. Квітка еволюціонувала так, щоб стати невразливою для жуків: вона витримувала щелепи доісторичних комах і пережила навіть астероїд, що знищив динозаврів.

Але сюрпризи не обмежуються доісторичною епохою. Якщо уважно придивитися до магнолії сьогодні, можна помітити, що вона порушує правила сучасної ботаніки.

Якщо говорити точно, у магнолій немає справжніх "пелюсток" чи "чашолистків", як у троянди чи лілії. Натомість вони зливаються в єдину унікальну структуру, яку називають листочками оцвітини (або тепаліями).

Ще більш дивовижною є їхня поведінка. На відміну від багатьох квітів, які залишаються розкритими, магнолія розкриває свої бутони вдень, приваблюючи жуків солодким, п’янким ароматом. Але з настанням ночі пелюстки щільно змикаються, замикаючи жуків усередині надійного й запашного "готелю". Комахи проводять ніч, ласуючи пилком, а коли наступного ранку квітка розкривається, вони відлітають, вкриті золотистим пилком, і несуть життя до наступного стародавнього дерева.

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