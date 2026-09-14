Найнезвичайніша квітка у світі: не потребує сонячного світла і "належить дияволу"
Більшість рослин у світі тягнуться до Сонця, проте тепер вчені виявили, що сонячне світло насправді потрібне далеко не всім.
За мільярди років історії Земля стала домівкою для неймовірної кількості видів рослин, і більшість із них потребують сонячного світла, необхідного для отримання їжі, енергії та, загалом, для життя. Однак тепер крихітна рослина, знайдена в тінистому підліску тайського лісу, доводить, що деякі рослини можуть порушувати це, здавалося б, фундаментальне правило, пише Science Alert.
Під час нового дослідження команда з Університету Чулалонгкорна та Університету принца Сонгкла помітила дивну, майже чорну рослину, що визирала з-під опалого листя. З його верхньої частини піднімалися три довгі рогоподібні відростки, а червоно-помаранчеві плями нагадують світящі очі. Що ще дивовижніше, ця рослина обходиться без сонячного світла.
За словами вчених, рослина виглядає так, ніби втекла з фільмів жахів, що й стало приводом для назви — новий вид назвали Thismia daemona, або "квітка диявола". У ході дослідження вченим вдалося описати новий вид, і виявилося, що диявольський вигляд — не єдина характерна риса Thismia daemona. Дані вказують на те, що "диявольська квітка" ігнорує одне з найголовніших правил рослинного світу.
Відомо, що більшість рослин містять хлорофіл — зелений пігмент, який поглинає енергію світла. Завдяки фотосинтезу вони використовують цю енергію для вироблення поживних речовин. Однак результати дослідження показують, що у "диявольської квітки" відсутній хлорофіл, а тому рослина просто не може використовувати сонячне світло для отримання енергії або виробництва їжі шляхом фотосинтезу.
Чому "диявольська квітка" не гине від голоду?
За словами вчених, відповідь, мабуть, криється під землею — у грибах. Аналіз показує, що рослина отримує весь необхідний вуглець та інші поживні речовини через гриби, що мешкають у ґрунті. Простіше кажучи, замість того, щоб тягнутися до Сонця, "диявольська квітка" фактично підключається до "підземної мережі". Зазначимо, що цей спосіб живлення відомий як мікогетеротрофія.
Цей вид було виявлено ще у травні 2025 року в національному парку Тхонг-Пха-Пхум на заході Таїланду. Особини росли серед опалого листя та заростей низькорослого бамбука на висоті приблизно 930–970 метрів.
Відомо, що рослина може досягати у висоту близько 12,5 сантиметра, а її вкриті волосками світло-коричневі корені нагадують уламки коралів. Майже чорна квітка має м’ясисті червоно-помаранчеві ділянки, напівпрозорі сині тичинки та три тонкі "роги", що височіють над куполоподібною структурою.
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