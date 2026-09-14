Найнезвичайніша квітка у світі: не потребує сонячного світла і "належить дияволу"

Більшість рослин у світі тягнуться до Сонця, проте тепер вчені виявили, що сонячне світло насправді потрібне далеко не всім.

За мільярди років історії Земля стала домівкою для неймовірної кількості видів рослин, і більшість із них потребують сонячного світла, необхідного для отримання їжі, енергії та, загалом, для життя. Однак тепер крихітна рослина, знайдена в тінистому підліску тайського лісу, доводить, що деякі рослини можуть порушувати це, здавалося б, фундаментальне правило, пише Science Alert.

Під час нового дослідження команда з Університету Чулалонгкорна та Університету принца Сонгкла помітила дивну, майже чорну рослину, що визирала з-під опалого листя. З його верхньої частини піднімалися три довгі рогоподібні відростки, а червоно-помаранчеві плями нагадують світящі очі. Що ще дивовижніше, ця рослина обходиться без сонячного світла.

За словами вчених, рослина виглядає так, ніби втекла з фільмів жахів, що й стало приводом для назви — новий вид назвали Thismia daemona, або "квітка диявола". У ході дослідження вченим вдалося описати новий вид, і виявилося, що диявольський вигляд — не єдина характерна риса Thismia daemona. Дані вказують на те, що "диявольська квітка" ігнорує одне з найголовніших правил рослинного світу.

Відомо, що більшість рослин містять хлорофіл — зелений пігмент, який поглинає енергію світла. Завдяки фотосинтезу вони використовують цю енергію для вироблення поживних речовин. Однак результати дослідження показують, що у "диявольської квітки" відсутній хлорофіл, а тому рослина просто не може використовувати сонячне світло для отримання енергії або виробництва їжі шляхом фотосинтезу.

Коріння, квітка та внутрішні структури T. daemona Фото: PhytoKeys

Чому "диявольська квітка" не гине від голоду?

За словами вчених, відповідь, мабуть, криється під землею — у грибах. Аналіз показує, що рослина отримує весь необхідний вуглець та інші поживні речовини через гриби, що мешкають у ґрунті. Простіше кажучи, замість того, щоб тягнутися до Сонця, "диявольська квітка" фактично підключається до "підземної мережі". Зазначимо, що цей спосіб живлення відомий як мікогетеротрофія.

Цей вид було виявлено ще у травні 2025 року в національному парку Тхонг-Пха-Пхум на заході Таїланду. Особини росли серед опалого листя та заростей низькорослого бамбука на висоті приблизно 930–970 метрів.

Відомо, що рослина може досягати у висоту близько 12,5 сантиметра, а її вкриті волосками світло-коричневі корені нагадують уламки коралів. Майже чорна квітка має м’ясисті червоно-помаранчеві ділянки, напівпрозорі сині тичинки та три тонкі "роги", що височіють над куполоподібною структурою.

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