У небі над Аргентиною помітили "снігові кучугури": їхній розмір сягав одного кілометра (відео)

В Аргентині було помічено незвичайне природне явище, яке перетворило небо над головою на танучі "снігові кучугури".

Йдеться про хмари, схожі на вимя, або маматаси — структури у вигляді комірок чи мішків, які зазвичай звисають з нижньої сторони хмари, пише "Фокус".

Дивні хмари з’явилися над Аргентиною після сильної бурі. Зазвичай мамматуси утворюються в нижній частині "ковадл" потужних купчасто-дощових хмар. Розмір таких осередків може сягати одного кілометра і більше.

Хмари незвичайної форми утворюються, коли лід і волога, що накопичилися в повітрі, опускаються крізь сухіше повітря, тягнучи за собою нижній край хмари та утворюючи характерні округлі виступи.

Exoplanet..

The sky over Argentina looked like it was melting upward.



After a violent storm passed, rare mammatus clouds hung beneath the anvil like rows of heavy, frozen pouches. They form when pockets of ice and moisture sink through drier air, dragging the cloud base into… pic.twitter.com/ScYxrM3qbY — Black Hole (@konstructivizm) September 14, 2026

У результаті виникає одне з найнезвичайніших природних видовищ: залишки штормової структури, що ненадовго застигли у крижаних формах над рівниною, перш ніж остаточно розчинитися в повітрі.

Їхній колір зазвичай сіро-блакитний, як і в основної хмари, але через прямі сонячні промені або підсвічування від інших хмар вони можуть здаватися золотистими або червонуватими.

Хмари є проявом нестійкості Релея — Тейлора.

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