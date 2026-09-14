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У небі над Аргентиною помітили "снігові кучугури": їхній розмір сягав одного кілометра (відео)

хмари у формі вихру
Фото: X (Twitter)

В Аргентині було помічено незвичайне природне явище, яке перетворило небо над головою на танучі "снігові кучугури".

Йдеться про хмари, схожі на вимя, або маматаси — структури у вигляді комірок чи мішків, які зазвичай звисають з нижньої сторони хмари, пише "Фокус".

Дивні хмари з’явилися над Аргентиною після сильної бурі. Зазвичай мамматуси утворюються в нижній частині "ковадл" потужних купчасто-дощових хмар. Розмір таких осередків може сягати одного кілометра і більше.

Хмари незвичайної форми утворюються, коли лід і волога, що накопичилися в повітрі, опускаються крізь сухіше повітря, тягнучи за собою нижній край хмари та утворюючи характерні округлі виступи.

У результаті виникає одне з найнезвичайніших природних видовищ: залишки штормової структури, що ненадовго застигли у крижаних формах над рівниною, перш ніж остаточно розчинитися в повітрі.

Їхній колір зазвичай сіро-блакитний, як і в основної хмари, але через прямі сонячні промені або підсвічування від інших хмар вони можуть здаватися золотистими або червонуватими.

Хмари є проявом нестійкості Релея — Тейлора.

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