Тающие "сугробы" заметили в небе над Аргентиной: их размер достигал одного километра (видео)

В Аргентине было замечено необычное природное явление, которое превратило небо над головой в тающие “сугробы”.

Речь идет о вымеобразных облаках или мамматусах – структуры в виде ячеек или мешков, которые обычно свисают с нижней стороны облака, пишет Фокус.

Странные облака появились над Аргентиной после сильного шторма. Обычно мамматусы образуются на нижней части "наковален" мощных кучево-дождевых облаков. Размер таких ячеек может достигать одного километра и больше.

Необычной формы облака образуются, когда скопившиеся в воздухе лед и влага опускаются сквозь более сухой воздух, увлекая за собой нижнюю кромку облака и формируют характерный округлые выступы.

Exoplanet..

The sky over Argentina looked like it was melting upward.



After a violent storm passed, rare mammatus clouds hung beneath the anvil like rows of heavy, frozen pouches. They form when pockets of ice and moisture sink through drier air, dragging the cloud base into… pic.twitter.com/ScYxrM3qbY — Black Hole (@konstructivizm) September 14, 2026

В результате возникает одно из самых необычных природных зрелищ: остатки штормовой структуры, ненадолго застывшие в ледяных формах над равниной, прежде чем окончательно раствориться в воздухе.

Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

Облака являются проявлением неустойчивости Рэлея — Тейлора.

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