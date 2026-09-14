UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Наука

Тающие "сугробы" заметили в небе над Аргентиной: их размер достигал одного километра (видео)

вымеобразные облака
Фото: X (Twitter)

В Аргентине было замечено необычное природное явление, которое превратило небо над головой в тающие “сугробы”.

Речь идет о вымеобразных облаках или мамматусах – структуры в виде ячеек или мешков, которые обычно свисают с нижней стороны облака, пишет Фокус.

Странные облака появились над Аргентиной после сильного шторма. Обычно мамматусы образуются на нижней части "наковален" мощных кучево-дождевых облаков. Размер таких ячеек может достигать одного километра и больше.

Необычной формы облака образуются, когда скопившиеся в воздухе лед и влага опускаются сквозь более сухой воздух, увлекая за собой нижнюю кромку облака и формируют характерный округлые выступы.

В результате возникает одно из самых необычных природных зрелищ: остатки штормовой структуры, ненадолго застывшие в ледяных формах над равниной, прежде чем окончательно раствориться в воздухе.

Их цвет обычно серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей Солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми.

Облака являются проявлением неустойчивости Рэлея — Тейлора.

Другие новости науки