Грозовой монстр над США: суперячейка в Небраске поразила сеть своими масштабами

В американском штате Небраска было зафиксировано невероятно красивое погодное явление. Чаще всего суперячейки встречаются как раз в США.

В небе над городом Лоренцо округа Шайенн в штате Небраска 7 июня были замечены удивительные грозовые облака. Своими наблюдениями поделился охотник за торнадо Бретт Райт.

Исследователь рассказал, что он отправился на поиски красивой грозы на закате и небо над небольшим городком Лоренцо преподнесло ему неожиданный подарок.

"Эта суперячейка полностью превзошла все наши ожидания", — отметил он, добавив, что цвета, текстуры, молнии и структура облака были абсолютно нереальными.

Видео, обнародованное автором в соцсети Facebook, в котором он восхищается "безумными структурами" грозового облака, уже превысило 32 млн просмотров и собрало тысячи восторженных комментариев.

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Что такое суперячейка

Суперячейка — это разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба, т.ню "мезоциклона". Всего существует четыре вида гроз и суперячейки наиболее редкие. Они могут иметь фронт размахом до 32 километров.

Суперячейки могут наблюдаться в любой точке земного шара, если там возникнут подходящие для их образования погодные условия, но наиболее распространены они в районе, известном как "Аллея торнадо", которая проходит по северу штата Техас, Оклахоме, Канзасе, Небраске, востоку Южной Дакоты и восточным районам Колорадо.

Суперячейки, как подсказал ИИ Grok, формируются при сочетании нескольких условий: неустойчивости атмосферы (теплый влажный воздух у земли + холодный вверху), мощного вертикального сдвига ветра (скорость и направление меняются с высотой) и триггера подъема (фронт, нагрев или горы).

Восходящий поток воздуха закручивается под действием сдвига в горизонтальный вихрь, потом "встает" вертикально и превращается в мезоциклон — устойчивый вращающийся "двигатель" грозы. Из-за этого суперячейка может жить часами, порождать торнадо, огромный град и шквалы. В Небраске для этого идеальная "кухня", которая включает все необходимые ингредиенты: равнины + влажный воздух с юга + сухой холодный с запада.

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