Грозовий монстр над США: суперкомірка в Небрасці вразила мережу своїми масштабами

В американському штаті Небраска було зафіксовано неймовірно красиве погодне явище. Найчастіше суперкомірки зустрічаються саме в США.

У небі над містом Лоренцо в окрузі Шайєнн, штат Небраска, 7 червня були помічені дивовижні грозові хмари. Своїми спостереженнями поділився мисливець на торнадо Бретт Райт.

Дослідник розповів, що вирушив на пошуки красивої грози під час заходу сонця, і небо над невеликим містечком Лоренцо піднесло йому несподіваний подарунок.

"Ця суперкомірка повністю перевершила всі наші очікування", — зазначив він, додавши, що кольори, текстури, блискавки та структура хмари були абсолютно нереальними.

Відео, опубліковане автором у соцмережі Facebook, у якому він захоплюється "божевільними структурами" грозової хмари, вже набрало понад 32 млн переглядів і зібрало тисячі захоплених коментарів.

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Що таке суперкомірка

Суперкомірка — це різновид грозової хмари, що характеризується наявністю обертового висхідного повітряного потоку середнього масштабу, тобто "мезоциклону". Всього існує чотири види гроз, і суперкомірки — найрідкісніші. Вони можуть мати фронт розмахом до 32 кілометрів.

Суперкомірки можуть спостерігатися в будь-якій точці земної кулі, якщо там виникнуть сприятливі для їхнього утворення погодні умови, але найпоширеніші вони в районі, відомому як "Алея торнадо", яка простягається на півночі штату Техас, Оклахомі, Канзасі, Небрасці, на сході Південної Дакоти та у східних районах Колорадо.

Суперкомірки, як підказав ШІ Grok, утворюються за поєднання кількох умов: нестабільності атмосфери (тепле вологе повітря біля землі + холодне вгорі), потужного вертикального зсуву вітру (швидкість і напрямок змінюються з висотою) та тригера підйому (фронт, нагрівання або гори).

Висхідний потік повітря під дією зсуву закручується у горизонтальний вихор, потім "піднімається" вертикально і перетворюється на мезоциклон — стійкий обертовий "двигун" грози. Через це суперкомірка може існувати годинами, породжуючи торнадо, величезний град і шквали. У Небрасці для цього ідеальна "кухня", яка включає всі необхідні інгредієнти: рівнини + вологе повітря з півдня + сухе холодне з заходу.

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