Самый необычный цветок в мире: не нуждается в солнечном свете и "принадлежит дьяволу"

Большинство растений в мире тянутся к Солнцу, однако теперь ученые обнаружили, что солнечный свет на самом деле необходим далеко не всем.

За миллиарды лет истории Земля стала домом для невероятного количества видов растений, и большинство из них нуждаются в солнечном свете, необходимом для получения пищи, энергии и в целом для жизни. Однако теперь крошечное растение, найденное в тенистом подлеске таиландского леса, доказывает, что некоторые растения могут нарушать это, казалось бы, фундаментальное правило, пишет Science Alert.

В ходе нового исследования команда из Университета Чулалонгкорна и Университета принца Сонгкла заметили странный почти черный цветов, выглядывающий из-под опавшей листвы. Из его верхней части поднимались три длинных роговидных отростка, а красно-оранжевые пятна напоминают светящиеся глаза. Что еще удивительнее, это растение обходится без солнечного света.

По словам ученых, растение выглядит так, будто сбежал из фильмов ужасов, что и послужило поводом для названия — новый вид назвали Thismia daemona, или "цветок дьявола". В ходе исследования ученым удалось описать новый вид и оказалось, что дьявольский облик — не единственная характерная черта Thismia daemona. Данные указывают на то, что "дьявольский цветок" игнорирует одно из самых главных правил растительного мира.

Известно, что большинство растений содержат хлорофилл — зеленый пигмент, поглощающий энергию света. Благодаря фотосинтезу они используют эту энергию для выработки питательных веществ. Однако результаты исследования показывают, что у "дьявольского цветка" отсутствует хлорофилл, а потому растение просто не может использовать солнечный свет для получения энергии или производства пищи путем фотосинтеза.

Корни, цветок и внутренние структуры T. daemona Фото: PhytoKeys

Почему "дьявольский цветок" не огибает от голода?

По словам ученых, ответ, по-видимому, кроется под землей — в грибах. Анализ показывает, что растение получает все необходимые углерод и другие питательные вещества через грибы, обитающие в почве. Проще говоря, вместо того, чтобы тянуться к Солнцу "дьявольский цветок" фактически подключается к "подземной сети". Отметим, что этот способ питания известен как микогетеротрофия.

Этот вид был обнаружен еще в мае 2025 года в национальном парке Тхонг-Пха-Пхум на западе Таиланда. Экземпляры росли среди опавшей листвы и зарослей низкорослого бамбука на высоте примерно 930–970 метров.

Известно, что растение может достигать в высоту около 12,5 сантиметра, а его покрытые волосками светло-коричневые корни напоминают фрагменты кораллов. Почти черный цветок имеет мясистые красно-оранжевые участки, полупрозрачные синие тычинки и три тонких "рога", возвышающихся над куполообразной структурой.

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