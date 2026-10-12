Людям краще не наближатися до них: названо найгучніших тварин в океані (відео)

Океан може здатися дуже спокійним і тихим місцем, але це зовсім не так — вчені назвали тварин, які відповідають за весь цей шум.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. З боку може здатися, що під товщею води неймовірно тихо, але насправді земні океани досить галасливі — вчені назвали види, які створюють весь цей шум, пише Science Focus.

За словами дослідників, багато морських тварин використовують ці гучні звуки для спілкування або ехолокації, а для деяких цей шум — лише побічний ефект способу полювання. Ось деякі з найгучніших із них.

Кашалоти (Physeter macrocephalus)

Дослідження показали, що масивна й прямокутна голова кашалота — по суті — є гігантським носом, який відповідає за генерацію оглушливих сонарних сигналів. Відомо, що кашалоти занурюються на глибину 1000 метрів і більше та випромінюють звукові імпульси, щоб "прощупати" темряву й знайти кальмарів.

Вчені з’ясували, що кашалоти видають ці звуки, пропускаючи повітря через ніздрю до м’ясистих складок, відомих як "мавпячі губи" — вони вібрують подібно до людських губ, коли ми видаємо звук, схожий на пирхання. Ці клацання та тріск нагадують звук розмотування рулону клейкої стрічки, а їхня гучність може сягати 236 децибелів.

Зазначимо, що звуки гучністю понад 140 децибелів можуть пошкодити слух людини навіть при короткочасному впливі. Однак під водою децибели вимірюються за іншою шкалою, тому пряме порівняння є некоректним. І все ж науковці вважають, що нам не варто наближатися до кашалотів під час пошуку їжі.

Каліфорнійська горбиця-корвіна (Cynoscion othonopterus)

Ці риби належать до родини горбилових і отримали свою назву через звуки, які вони видають, ударяючи спеціалізованими звуковими м’язами по наповненому газом органу — плавальному міхурі. Вони є ендеміками північної частини Каліфорнійської затоки і мігрують до дельти річки Колорадо на північному заході країни для нересту.

Відомо, що мільйони цих риб збираються разом, а самці виконують гучний хор — вібрація від цього процесу відчувається навіть на корпусах невеликих рибальських човнів, а сам звук чути над поверхнею води. Звуки, що видає одна така риба, можуть досягати 177 децибелів, а загальний шум хору цих риб наростає до 202 децибелів.

Креветка-клацалка (Alpheus heterochaelis)

Здоровий кораловий риф — це поєднання тріску та клацання, що нагадує шипіння олії на сковорідці. За словами вчених, ці звуки видають міріади дрібних ракоподібних, що мешкають у донному ґрунті. Йдеться про креветок, що клацають, у яких є одна дуже велика клешня, здатна зачинятися зі швидкістю понад 100 км/год.

У результаті такого закривання утворюється бульбашка зниженого тиску. Згодом вона лопається, видаючи гучний клацання, і створює потужну ударну хвилю, яка оглушує здобич та відлякує інших креветок. Гучність звуків, що видають ці креветки, коливається від 183 до 210 децибелів.

Тюлень Ведделла (Leptonychotes weddellii)

Якщо говорити про води біля узбережжя Антарктиди, то найгучнішими морськими тваринами тут вважаються тюлені Уедделла: вони щебечуть, свистять і дзижчать.

У їхньому "репертуарі" є й ультразвукові сигнали, які не сприймає людський слух. Можливо, ці звуки слугують своєрідною ехолокацією, що допомагає тюленям знаходити в льоду отвори для дихання під час довгої полярної ночі. Вчені зафіксували гучність їхніх криків на рівні до 137 децибелів.

Тюлені Уедделла — одні з найгучніших тварин в океані Фото: Live Science

Північний морський слон (Mirounga angustirostris)

Відомо, що дорослі самці морських слонів можуть досягати неймовірних 3700 кілограмів, однак у середньому вони, як правило, важать до 2300 кілограмів. Гучність їхніх криків, що поширюються в повітрі, може досягати 131 децибела.

Зазначимо, що порівняти гучність звуків, які видають тварини під водою та на суші, непросто, оскільки вода приблизно у 800 разів щільніша за повітря. Гучність вимірюється дещо по-різному в кожному середовищі, а тому її показники не можна порівнювати безпосередньо.

Морські слони — надзвичайно гучні тварини Фото: Shutterstock

Інші новини науки