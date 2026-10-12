54 000 км за 10 років: гігантська акула подолала рекордну відстань в океані (відео)

Вчені вважають, що китова акула, ймовірно, встановила рекорд за дальністю переміщення серед усіх акул, яких коли-небудь відстежували.

Океан є домівкою для одного з найнебезпечніших хижаків у океані — акул. Вчені спостерігають за хижаками, встановлюючи мітки, що дозволяє дізнатися більше про їхній спосіб життя, харчування та розмноження. Так сталося й цього разу, пише IFLScience.

Вчені протягом 10 років спостерігали за самцем довжиною 8 метрів на ім’я Майло — за цей час їм довелося п’ять разів замінювати мітки. У результаті вдалося зафіксувати, що китова акула, яка мешкає у водах Карибського басейну та Мексиканської затоки, за 10 років подолала вражаючу відстань у 54 700. Дослідники вважають, що це, ймовірно, найтриваліший зафіксований маршрут переміщення акули.

Таким чином, вченим вдалося скласти безпрецедентну картину переміщень акули, починаючи з 2017 року: тварина вільно плаває океаном, перетинаючи води біля берегів США, Мексики, Куби, Гаїті, Бермудських островів та інших регіонів.

За словами співавтора дослідження, доктора Гая Харві, подібні довгострокові дослідження є надзвичайно важливими для глибшого розуміння повного життєвого циклу тигрових акул. Можливість п’ять разів встановити мітку на одну й ту саму особину та спостерігати за нею майже десять років — випадок безпрецедентний. Тому отримані дані надають колосальний обсяг інформації, необхідної для кращого збереження та відновлення виду, який уже перебуває під загрозою зникнення.

Дані спостережень свідчать, що за останні 10 років Майло здійснив кілька далеких подорожей акваторією Карибського басейну та Мексиканської затоки. Наприклад, відомо, що у 2018 році Майло поплив далеко в Атлантичний океан, а у 2020 році дістався до напрочуд високих широт на півночі — хижак проплив повз Нью-Йорк, він досяг вод Атлантики на рівні штату Массачусетс. Пізніше, у 2019, 2021 та 2022 роках Майло волів залишатися у водах Мексиканської затоки. І все ж, незважаючи на такі вражаючі океанські мандри, Майло незмінно повертався в одне й те саме місце — на півострів Юкатан.

Попередні дослідження показали, що китові акули, як правило, ведуть одиночний спосіб життя. Але вони також щороку збираються біля узбережжя на північ від Канкуна — це скупчення вважається одним із найбільших сезонних скупчень цих гігантів у світі. Акули можуть проводити в цих водах цілі місяці, харчуючись зоопланктоном, креветками, веслоногими рачками та риб'ячою ікрою.

До речі, незважаючи на те, що вчені наносили на Майло мітки, вони можуть впізнати самця й іншим способом — завдяки унікальному візерунку плям на його тілі. Цей візерунок слугує своєрідними відбитками пальців, дозволяючи вченим безпомилково впізнавати одних і тих самих особин з року в рік.

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