Сотні горбатих китів несподівано зібралися в одній точці океану: ніхто не знає, чому

Ще кілька десятиліть тому ці морські гіганти були на межі зникнення, тому їх рідко можна було зустріти в океані. Однак у якийсь момент усе змінилося — близько 300 особин зібралися в одному місці.

Ще 30 років тому, коли Кріс Феллоуз і його дружина Монік почали створювати архів художніх знімків найвідоміших представників дикої природи, їм жодного разу не доводилося спостерігати горбатих китів на власні очі. По суті, морські гіганти були примарами — зрідка з’являлися то тут, то там, оскільки їхня популяція була катастрофічно підірвана промисловим китобійним промислом, пише Science Focus.

Однак вранці 30 грудня 2025 року ситуація кардинально змінилася: дослідники перебували на човні біля західного узбережжя Південної Африки, коли натрапили на щось несподіване — неймовірне скупчення морських гігантів. Дослідники виявили в одній точці океану не менше 300 особин довжиною від 15 до 18 метрів.

За словами вчених, незважаючи на те, що більшість людей на планеті можуть лише мріяти про зустріч із горбатими китами, спостереження за так званими супергрупами, що налічують 20 особин і більше та зберігаються протягом кількох годин, трапляються дедалі частіше.

Відомо, що промисловий китобійний промисел у 19 та 20 століттях скоротив чисельність горбатих китів більш ніж на 95%. Введений у 1985 році мораторій дозволив популяції відновитися, і сьогодні більшість цих китів уже не належать до видів, що перебувають під загрозою зникнення.

І все ж саме лише зростання чисельності популяції не пояснює феномен появи супергруп. Вчені зазначають, що подібні масові скупчення морських гігантів почали спостерігатися лише приблизно з 2011 року — простіше кажучи, через значний проміжок часу після того, як чисельність популяції почала відновлюватися.

За словами Елізи Сейбот з Університету Преторії, у період з 2015 по 2022 рік було зафіксовано 239 таких випадків, і вчені вважають, що це, ймовірно, є абсолютно новою поведінкою морських гігантів, а не просто прогалиною в наукових даних. Якби це явище існувало в минулому, вчені б виявили якісь згадки про гігантські групи в старих записах і книгах. Однак в історичних джерелах фігурують лише групи чисельністю від 10 до 15 особин.

З 2022 року частота таких спостережень зросла, і тепер такі скупчення трапляються практично цілий рік. Більше того, сьогодні ці супергрупи стали однією з найцікавіших загадок морської біології. Втім, у вчених все ж є певні припущення.

По-перше, спостереження показують, що такі масові скупчення складаються майже виключно з молодих особин. За сім років досліджень присутність дитинчат у складі супергруп було зафіксовано лише чотири рази; більшість же учасників ще не досягли розмірів і віку статевозрілих дорослих особин.

По-друге, відомо, що супергрупи не є стабільним об’єднанням одних і тих самих особин: вони утворюються, розпадаються та знову збираються протягом кількох годин.

По-третє, групи складаються з китів, які прибули з різних регіонів океану, і нагадують зустріч незнайомців.

У результаті вчені дійшли висновку, що кити, ймовірно, збираються на так званий "шведський стіл" — масове розмноження планктону та кормових організмів.

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