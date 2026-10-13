Птенца исчезающего вида спасли из хватки гигантского удава: попугай чудом выжил

Биолог запечатлел момент, когда ему удалось спасти пуэрто-риканского попугая, находящегося под угрозой исчезновения, от нападения инвазивного удава в дикой природе.

Специалист по биологическим исследованиям из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) Рауль Корреа работал в лесу Марикао, когда услышал тревожные крики стаи пуэрто-риканских попугаев (Amazona vittata), находящихся на грани исчезновения, пишет IFLScience.

Биолог последовал на звуки и обнаружил удава (Boa constrictor), который обвил массивным телом птенца попугая высоко в кроне дерева. Ученый принял решение и освободил птенца, угодившего в ловушку — на следующий день птицу вернули в стаю.

Увы, судьба гигантского питона была иной. По словам ученых из USFWS и Университета пуэрто-Рико, они поймали крупного удава, усыпили его и отправили в лабораторию для изучения рациона. Этот небольшой инцидент отражает гораздо более масштабную проблему, с которой сталкиваются леса Пуэрто-Рико.

Дело в том, что пуэрто-риканские попугаи занесены в Красную книгу МСОП как вид, находящийся на грани полного исчезновения. Считается, что в дикой природе осталось лишь несколько сотен особей, а главными причинами существования птиц считаются разрешение среды обитания и болезни, а также инвазивные виды.

До недавнего времени самой крупной змеей, обитающей в Пуэрто-Рико, был местный вид удава (Chilabothrus inornatus), длина которого составляет от 1 до 2 метров. Ситуация изменилась в 1990-х годах, когда в регион попала небольшая, но значительная популяция обыкновенных удавов (Boa constrictor), отличающихся более крупными размерами. За последние десятилетия этот инвазивный вид стал представлять все большую угрозу для местной фауны.

Проблема заключается в том, что эти удавы не только претендуют на добычу местных хищников, но также эффективно уничтожают популяции абонентных видов и переносят вирусы, способные погубить других змей.

Опыт показывает, что островные экосистемы особенно уязвимы перед нашествием змей, и, к сожалению, в Пуэрто-Рико нет естественных хищников, способных сдерживать численность этих активно размножающихся рептилий.

Отметим, что такое агрессивное поведение характерно для обыкновенного удава, естественным ареалом которого являются Центральная и Южная Америка. По сути, вид создает аналогичные проблемы и во флоридских Эверглейдс: там удавы достигают огромных размеров и рыщут по болотам в поисках добычи.

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