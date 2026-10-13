Миллионы людей в опасности: источник опасного заболевания находится в наших домах

Ученые предупреждают, что домашние кошки часто заражены возбудителем «бобровой лихорадки» — это заболевание опасно для человека.

Миллионы обычных домашних кошек являются носителями заболевания, способного передаваться людям и вызывать стойкую диарею, тошноту, а в тяжелых случаях — и более серьезные проблемы со здоровьем, пишет Daily Mail.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, американские ветеринары обнаружили, что примерно каждая пятнадцатая кошка заражена микроскопическим кишечным паразитом — лямблией (Giardia), вызывающей заболевание, которое также известно как "бобровая лихорадка".

Известно, что заражение происходит при попадании в организм человека микроскопических цист лямблий, содержащихся в фекалиях, загрязненной воде, а также на грязных руках или поверхностях. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно только в США "бобровой лихорадкой" заболевает более миллиона человек. Как правило, болезнь сопровождается диареей, спазмами в животе, тошнотой и обезвоживанием, и длится от двух до шести недель. В самых тяжелых случаях болезнь может тянуться годами, вызывая боль в суставах, симптомы синдрома раздраженного кишечника, потерю веса и нарушения усвоения питательных веществ.

В ходе исследования ученые проанализировали более 157 000 образцов кошачьего кала из США и Канады. Выяснилось, что более шести процентов образцов содержали лямблии. По словам ветеринара неотложной помощи, доктора Стива Эйткена, если у вашей кошки диагностировали лямблиоз, крайне важно тщательно очищать все лотки, а также миски для воды и корма.

Отметим, что "бобровая лихорадка" появилось в 1970-х годах, когда вспышки заболевания связали с употреблением неочищенной воды в местах обитания бобров. Вероятно, бобры заносили цисты паразита в местные ручьи и озера, воду из которых пили туристы и отдыхающие, проглатывая эту крайне живучую форму лямблий, способную месяцами сохраняться во влажной прохладной среде.

Ученые предупреждают, что владельцы домашних кошек могут заразиться, если после контакта с использованным лотком, загрязненной шерстью животного или зараженной поверхностью дотронутся до рта. Заразиться этим паразитом можно также при употреблении воды или пищи, загрязненных фекалиями кошек, инфицированных лямблиями, или при контакте с ними.

Результаты исследования показали, что среди обследованных домашних кошек паразит чаще встречался у молодых особей и котят, а также — несколько чаще — у самцов. В то же время вероятность носительства паразита оказалась наименьшей у пожилых кошек. Еще более любопытно то, что нестерилизованные животные заражались лямблиями реже, чем стерилизованные.

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