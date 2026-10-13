Хватит на 1200 пирогов: назван победитель в конкурсе на самую огромную тыкву в мире в 2026 году

Тыква по имени Рокки весом более тысячи килограммов признана победителем на чемпионате мира Safeway по взвешиванию тыкв.

Легендарный "тыквовод" Трэвис Джингер в пятый раз одержал победу на чемпионате мира Safeway по взвешиванию тыкв, проходивший в городе Хаф-Мун-Бей (Калифорния, США). На это раз ему удалось вырастить гигантский плод, вес которого составил около 1084 килограмма. Для сравнения, гигантской тыквы хватило бы, чтобы испечь 1194 тыквенных пирога, пишет Popular Science.

Отметим, что рекордсменом за всю историю конкурса стала тыква весом 1246,93 килограмма. Любопытно, что плод также был выращен Джингером еще в 2023 году. В то же время новый мировой рекорд был установлен на соревнованиях Ассоциации производителей гигантских тыкв Южной Новой Англии: тыква Рона Уоллеса из Грина (Род-Айленд, США), вес которой составил 1431,54 килограмма.

Известно, что за победу в конкурсе Джингер получит призовые из расчета 9 долларов за фунт. Таким образом призовой фонд фактически составляет 21 900 долларов. Кроме того, победитель получит чемпионский перстень "Тыквенный король", куртку главного чемпиона и другие призы.

В рамках 53-го ежегодного мероприятия состоялось особое выступление легендарного мастера резьбы по тыкве и фермера Майка Валладао. Художника, которого с любовью называют "Пикассо тыквенной резьбы".

Отметим, что история конкурса берет свое начало в 1974 году как дружеское состязание между городами Хаф-Мун-Бей (Калифорния) и Серклвилл (Огайо). Проще говоря, все началось со спора о том, кто сможет вырастить самую большую тыкву. Любопытно, что в первом в истории чемпионате победил Хаф-Мун-Бей с тыквой весом всего 59,87 килограмма. Для сравнения, нынешние тыквы-гиганты могут весить более чем в 20 раз больше.

За пять десятилетий мероприятие стало местом ежегодного паломничества для фермеров, которые месяцами выращивают свои огромные плоды сорта "Атлантический гигант" (Cucurbita maxima). В пик сезона роста (с августа по сентябрь) эти гигантские тыквы порой прибавляют в весе десятки килограммов всего за сутки.

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