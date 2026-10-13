Цього вистачить на 1200 пирогів: оголошено переможця конкурсу на найбільший гарбуз у світі у 2026 році

Гарбуз на ім’я Роккі вагою понад тисячу кілограмів визнано переможцем на чемпіонаті світу Safeway зі зважування гарбузів.

Легендарний "гарбузовиробник" Тревіс Джингер вп’яте здобув перемогу на чемпіонаті світу Safeway з зважування гарбузів, що відбувався у місті Хаф-Мун-Бей (Каліфорнія, США). Цього разу йому вдалося виростити гігантський плід, вага якого склала близько 1084 кілограмів. Для порівняння: гігантського гарбуза вистачило б, щоб спекти 1194 гарбузові пироги, пише Popular Science.

Зазначимо, що рекордсменом за всю історію конкурсу став гарбуз вагою 1246,93 кілограма. Цікаво, що цей плід також був вирощений Джингер ще у 2023 році. Водночас новий світовий рекорд було встановлено на змаганнях Асоціації виробників гігантських гарбузів Південної Нової Англії: гарбуз Рона Уоллеса з Гріна (Род-Айленд, США), вага якого склала 1431,54 кілограма.

Відомо, що за перемогу в конкурсі Джинджер отримає призові з розрахунку 9 доларів за фунт. Таким чином, призовий фонд фактично становить 21 900 доларів. Крім того, переможець отримає чемпіонський перстень "Гарбузовий король", куртку головного чемпіона та інші призи.

У рамках 53-го щорічного заходу відбувся особливий виступ легендарного майстра різьблення по гарбузах та фермера Майка Валладао — художника, якого з любов’ю називають "Пікассо гарбузового різьблення".

Зазначимо, що історія конкурсу бере свій початок у 1974 році як дружнє змагання між містами Хаф-Мун-Бей (Каліфорнія) та Серклвілл (Огайо). Простіше кажучи, все почалося зі суперечки про те, хто зможе виростити найбільший гарбуз. Цікаво, що в першому в історії чемпіонаті переміг Хаф-Мун-Бей з гарбузом вагою всього 59,87 кілограма. Для порівняння: нинішні гігантські гарбузи можуть важити більш ніж у 20 разів більше.

За п’ять десятиліть цей захід перетворився на місце щорічного паломництва для фермерів, які місяцями вирощують свої величезні плоди сорту "Атлантичний гігант" (Cucurbita maxima). У розпал сезону росту (з серпня по вересень) ці гігантські гарбузи часом набирають у вазі десятки кілограмів лише за добу.

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