Трапляється лише раз на 1300 років: гігантська хвиля-вбивця прокотилася Тихим океаном (відео)

Дослідники розповіли про гігантську хвилю в Тихому океані, яка вважається найекстремальнішою "вбивчою" хвилею серед усіх зареєстрованих.

Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети, але досі залишається найменш дослідженим місцем на Землі. Не секрет, що під час шторму хвилі в океані можуть досягати неймовірної висоти, але чи є межа? Дослідники розповіли про найбільшу хвилю, яка коли-небудь була зареєстрована і прокотилася Тихим океаном, пише Science Alert.

У листопаді 2020 року датчики зафіксували аномальну хвилю, яка підкинула поодинокий буй біля узбережжя Британської Колумбії на висоту 17,6 метра. Через кілька років було підтверджено, що ця стіна води заввишки з чотириповерховий будинок стала найекстремальнішою хвилею-вбивцею за всю історію спостережень. Вчені вважають, що таке незвичайне явище трапляється надзвичайно рідко — лише раз на 1300 років. Простіше кажучи, якби величезна хвиля не підхопила буй, ми, ймовірно, так і не дізналися б про її існування.

Протягом століть історії про гігантські хвилі-монстрів вважалися не більше ніж морським фольклором. Лише в 1995 році ми переконалися, що існування таких хвиль цілком реальне: 1 січня хвиля висотою майже 26 метрів обрушилася на бурову платформу, розташовану приблизно за 160 кілометрів від узбережжя Норвегії. На той час так звана хвиля "Драупнер" не вписувалася в жодну з існуючих наукових моделей.

Відтоді вчені зафіксували ще кілька десятків "вбивчих" хвиль. Вчені визнають, що хвиля, яка обрушилася на узбережжя Британської Колумбії у 2020 році, не була найвищою в історії, проте її відносний розмір у порівнянні з навколишніми хвилями був безпрецедентним.

Зазначимо, що вчені визначають "хвилю-вбивцю" як хвилю, висота якої більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Наприклад, висота хвилі "Драупнер" становила 25,6 метра, тоді як сусідні хвилі сягали лише 12 метрів. Водночас хвиля біля узбережжя Британської Колумбії майже втричі перевищувала висоту навколишніх хвиль.

За словами фізика Йоганнеса Геммріха з Університету Вікторії, з точки зору пропорцій, хвиля біля Юклулета на узбережжі Британської Колумбії, ймовірно, є найекстремальнішою "хвилею-вбивцею", зареєстрованою за весь час спостережень.

Сьогодні дослідники продовжують вивчати механізми утворення "вбивчих" хвиль, щоб навчитися точніше прогнозувати їхню появу. Робота передбачає вимірювання параметрів "вбивчих" хвиль у режимі реального часу, а також моделювання процесів їхнього виникнення під впливом вітру.

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