Встречается лишь раз на 1300 лет: гигантская волна-убийца прокатилась Тихим океаном (видео)

Исследователи рассказали о гигантской волне в Тихом океане, которая считается самой экстремальной волной-убийцей из всех зарегистрированных.

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты, но все еще остается самым малоизученным местом на Земле. Не секрет, что во время шторма волны в океане могут достигать невероятной высоты, но есть ли предел? Исследователи рассказали о самой крупной когда-либо зарегистрированной волне, прокатившейся Тихим океаном, пишет Science Alert.

В ноябре 2020 года датчики зафиксировали аномальную волну, подбросившую одиноки буй у побережья Британской Колумбии на высоту 17,6 метра. Спустя несколько лет было подтверждено, что эта стена воды высотой с четырехэтажный дом стала самой экстремальной волной-убийцей за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что столь необычное явление происходит чрезвычайно редко — лишь раз на 1300 лет. Проще говоря, если бы огромная волна не подхватила буй, мы, вероятно, так и не узнали бы о ее существовании.

Веками истории о гигантских волнах-монстрах считались не более чем морским фольклором. Лишь в 1995 году мы убедились, что существование таких волн вполне реально: 1 января волна высотой почти 26 метров обрушилась на буровую платформу, расположенную примерно в 160 километрах от побережья Норвегии. В то время так называемая волна "Драупнер" не вписывалась ни в одну из существовавших научных моделей.

С тех пор ученые зафиксировали еще несколько десятков волн-убийц. Ученые признают, что волна, обрушившаяся на побережье Британской Колумбии в 2020 году, не была самой высокой в истории, однако ее относительный размер в сравнении с окружающими волнами был беспрецедентным.

Отметим, что ученые определяют волну-убийцу как волну, высота которой более чем вдвое превышает высоту окружающих волн. Например, высота волны "Драупнер" составляла 25,6 метра, тогда как соседние волны достигали лишь 12 метров. В то же время, волна у побережья Британской Колумбии почти втрое превышала высоту окружающих волн.

По словам физика Йоханнеса Геммриха из Университета Виктории, с точки зрения пропорций, волна у Юклулета у побережья Британской Колумбии, вероятно, является самой экстремальной волной-убийцей, зарегистрированных за все время наблюдений.

Сегодня исследователи продолжают изучать механизмы образования волн-убийц, чтобы научиться точнее прогнозировать их появление. Работа включает в себя измерение параметров волн-убийц в режиме реального времени, а также моделирование процессов их возникновения под воздействием ветра.

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