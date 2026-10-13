Мільйони людей у небезпеці: джерело небезпечного захворювання знаходиться у наших домівках

Вчені попереджають, що домашні кішки часто заражені збудником "бобрової лихоманки" — це захворювання є небезпечним для людини.

Мільйони звичайних домашніх котів є носіями захворювання, яке може передаватися людям і викликати тривалу діарею, нудоту, а у важких випадках — і більш серйозні проблеми зі здоров’ям, пише Daily Mail.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, американські ветеринари виявили, що приблизно кожна п'ятнадцята кішка заражена мікроскопічним кишковим паразитом — лямблією (Giardia), що викликає захворювання, яке також відоме як "боброва лихоманка".

Відомо, що зараження відбувається при потраплянні в організм людини мікроскопічних цист лямблій, що містяться у фекаліях, забрудненій воді, а також на брудних руках чи поверхнях. Статистика свідчить про те, що щороку лише в США на "боброву лихоманку" хворіє понад мільйон осіб. Як правило, хвороба супроводжується діареєю, спазмами в животі, нудотою та зневодненням і триває від двох до шести тижнів. У найважчих випадках хвороба може тривати роками, викликаючи біль у суглобах, симптоми синдрому подразненого кишечника, втрату ваги та порушення засвоєння поживних речовин.

У ході дослідження вчені проаналізували понад 157 000 зразків котячого калу зі США та Канади. З’ясувалося, що понад шість відсотків зразків містили лямблії. За словами ветеринара невідкладної допомоги, доктора Стіва Ейткена, якщо у вашої кішки діагностували лямбліоз, вкрай важливо ретельно очищати всі лотки, а також миски для води та корму.

Зазначимо, що "боброва лихоманка" з’явилася у 1970-х роках, коли спалахи захворювання пов’язали зі вживанням неочищеної води в місцях проживання бобрів. Ймовірно, бобри заносили цисти паразита в місцеві струмки та озера, воду з яких пили туристи та відпочивальники, проковтуючи цю надзвичайно живучу форму лямблій, здатну місяцями зберігатися у вологому прохолодному середовищі.

Вчені попереджають, що власники домашніх котів можуть заразитися, якщо після контакту з використаним лотком, забрудненою шерстю тварини або зараженою поверхнею доторкнуться до рота. Заразитися цим паразитом можна також під час вживання води або їжі, забруднених фекаліями котів, інфікованих лямбліями, або під час контакту з ними.

Результати дослідження показали, що серед обстежених домашніх котів паразит частіше зустрічався у молодих особин і кошенят, а також — дещо частіше — у самців. Водночас ймовірність носійства паразита виявилася найменшою у літніх котів. Ще цікавішим є те, що нестерилізовані тварини заражалися лямбліями рідше, ніж стерилізовані.

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