Слони користуються хвостом, а восьминоги — щупальцями: які тварини люблять розв"язувати головоломки (відео)

Дослідники показали чарівні кадри, на яких видно, як деякі тварини розв’язують головоломки заради задоволення.

Розв’язання хитромудрої головоломки може стати однією з маленьких радостей у житті. Раніше вважалося, що лише люди здатні на це, проте численні дослідження вже показали, що тварини та птахи не відстають від нас. Більше того, деякі з них, схоже, розв’язують головоломки заради розваги, пише Science Focus.

У недавньому дослідженні 2025 року єнотам запропонували прозорий пластиковий ящик із маршмеллоу всередині. Відкрити його можна різними способами:

простими — наприклад, посунувши засувку;

більш складними — наприклад, повернув ручку.

Дослідники з подивом виявили, що навіть діставшись до солодкого частування, єноти часто продовжували відкривати інші механізми — таку поведінку називають "інформаційним пошуком". Простіше кажучи, вчені вважають, що єнотів насправді рухала цікавість.

У дослідженні 2013 року вчені виявили, що шимпанзе люблять розв’язувати головоломки. Під час дослідження перед шістьма шимпанзе із зоопарку Уіпснейд поставили завдання: за допомогою паличок проштовхнути предмети через лабіринт із водопровідних труб.

Іноді в якості предметів використовували гральні кубики, а іноді — їстівні ласощі. Результати показали, що шимпанзе, як і єноти, охоче вирішували завдання навіть без харчової винагороди. Таким чином, вчені дійшли висновку, що тварини, схоже, отримують задоволення від самого процесу виконання складних інтелектуальних завдань.

Раніше вчені також виявили, що азіатські слони із заповідника Салакпра в Таїланді продемонстрували вміння відкривати хоботом ящики-головоломки, щоб дістатися до їжі.

Якщо говорити про підводний світ, справжніми рекордсменами у розв’язуванні головоломок є восьминоги. У 2016 році дослідники запропонували восьминогам невеликі Г-подібні контейнери; тварини навчилися відкривати їх, щоб дістатися до шматочка креветки. Потім контейнер поміщали за пластикову перегородку з отвором.

Вчені спостерігали, як восьминоги, використовуючи свої спритні щупальця, примудрялися маніпулювати контейнером незручної форми та протягувати його крізь отвір.

Коли мова заходить про птахів, майстрами у розв’язанні головоломок вважаються новокаледонські ворони. Попередні дослідження показали, як ці птахи — як у неволі, так і в дикій природі — використовують знаряддя праці, згинаючи дріт або гілочки у формі гачків, щоб дістати їжу. Вони навіть здатні створювати інструменти, що складаються з кількох частин. Більше того, у 2014 році вчені виявили, що ворони також здатні вирішувати багатоетапні завдання.

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