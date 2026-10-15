Наследство от динозавров или неисчерпаемый запас Земли: откуда на самом деле берется нефть

Исследователи раскрыли секрет происхождения нефти, опровергнув распространенные теории о том, что нефть — это вовсе не ископаемое топливо.

Одна из спорных теорий, гуляющих в интернете, предполагает будто нефть, на которой работают автомобили, вовсе не является ископаемым топливом. Сторонники так называемой "гипотезы абиогенного происхождения нефти" заявляют, что она представляет собой продукт геологических процессов, происходящих глубоко в недрах Земли, пишет IFLScience.

Еще одна теория, возникшая из-за рекламной кампании, запущенной почти столетие назад, заключается в том, что нефть появилась из останков динозавров. Тем не менее, существуют люди — включая даже некоторых ученых — которые утверждают, что нефть вообще не является ископаемым топливом. Однако научное сообщество единодушно в том, что сырая нефть образовалась из водорослей, которые осели на дно океана и подверглись сжатию в бескислородной среде.

Основной аргумент людей, утверждающих, что нефть не является ископаемым топливом, заключается в том, что Земле всего несколько тысяч лет, а за такой короткий срок древние водоросли просто не успели бы превратиться в нефть. Однако есть и другие сторонники абиогенной теории, которые признают реальный возраст Земли, но при этом продвигают идеи, которые иногда можно встретить в социальных сетях.

В общей сложности ученые выделяют три гипотезы абиогенного происхождения нефти:

первая — имеет научное обоснование и предполагает, что часть земной нефти образуется в результате небиологических процессов, но существует в небольших объемах;

вторая — подкреплена более слабыми доказательствами и предполагает, что абиогенная нефть встречается повсеместно и составляет значительную часть запасов Земли;

третья — наименее правдоподобна и предполагает, что нефть образуется постоянно, а значит, является неисчерпаемым ресурсом.

Таким образом, сторонники второй и третьей версии утверждают, что запасы нефти на планете на самом деле значительно превышают объемы, прогнозируемые геологическими исследованиями. Если это так, то в ближайшее время нефть точно не закончится. Более того, согласно третьей теории, нефть фактически не закончится никогда.

Учитывая это, сторонники третьей теории считают, что человечеству не нужно искать альтернативные источники энергии, а можно просто продолжать бурить. Ученые встревожены тем, что подобные действия стали бы катастрофой для климата и здоровья людей.

Еще одна проблема заключается в том, что сторонники третьей теории зачастую также отрицают изменение климата. Если подорвать доверие к научным фактам, обосновывающим необходимость отказа от ископаемого топлива, многие предпочтут оставить все как есть. Но, если это произойдет, люди уничтожат себя и планету.

Существуют и более локальные аспекты: идея абиогенного происхождения нефти порой становится популярной в странах, где нет собственных запасов нефти. Это предполагает, что прошлые поиски попросту были сосредоточены не там. Однако действительность такова, что если в каком-то регионе не велось бурение на нефть, причина проста: в соответствующую геологическую эпоху там не было океана, а значит, не было и водорослей, которые могли бы превратиться в нефть.

Отметим, что сырая нефть преимущественно состоит из относительно небольших молекул, таки как октан, но в ней также присутствует множество гораздо более сложных соединений. Часто они напоминают молекулы, играющие ключевую роль в жизнедеятельности организмов — например, хлорофилл.

Чем сложнее молекула, тем труднее ей возникнуть абиогенным путем, а разнообразие обнаруженных учеными соединений поразительно. Кроме того, соотношение изотопов углерода в нефтяных месторождениях совпадает с тем, что характерно для живых организмов, и отличается от фоновых значений.

Сторонники теории абиогенного происхождения, как правило, утверждают, что основная масса нефти сформировалась на больших глубинах, а затем поднимается к поверхности, смешиваясь с молекулами, оставленными живыми организмами. Однако ученые считают, что это выглядит весьма подозрительно, поскольку повсюду, где нефть подходила достаточно близко к поверхности всегда присутствовало множество организмов.

Другие новости науки