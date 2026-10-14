Конец света начался — сможете ли вы пережить его: какие навыки понадобятся, когда мир рухнет

Исследователи назвали навыки, необходимые человеку, чтобы пережить апокалипсис. Спойлер — для любителей делать большие запасы есть плохие новости.

За всю историю человечества слухи о грядущем конце света появлялись бесчисленное количество раз: людям угрожали масштабные катаклизмы, инопланетный разу, искусственный интеллект и даже они сами. Как правило, разговоры об апокалипсисе сопряжены с идеями о создании огромных запасов еды и воды, а также строительством подземного бункера. Но действительно ли это может помочь? Эксперты дали ответ, пишет Daily Mail.

Теперь Кезия Баркер из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, эксперт по вопросам реакции общественности на угрозы окружающей среде, рассказала, какие навыки на самом деле необходимы для выживания в условиях апокалипсиса. К слову, они могут быть далеко от того, что мы себе представляли.

Эксперт отмечает, что планы типичного "выживальщика" на самом деле не помогут продержаться долго, если мир действительно рухнет. Вместо этого доктор Баркер советует освоить несколько других ключевых навыков.

Считается, что запасы еды и воды помогут выиграть лишь немного времени, а внушительный набор инструментов для выживания окажется бесполезным, если вы не умеете им пользоваться. Поэтому доктор Баркер советует потратить время на развитие навыков выживания в дикой природе, собирательство, а также выращивание и консервирование продуктов. И, как ни странно, даже такое скромное занятие, как резьба ложек из дерева, может оказаться полезнее, чем простое накопление припасов.

Отметим, что доктор Баркер посвятило множество времени изучению интерне-сообществ выживальщиков, чтобы понять, какие из них действительно могут пригодиться, а какие окажутся бесполезными в случае конца света.

Эксперт отмечает, что людям вовсе не обязательно становиться одержимыми идеей конца сета, чтобы начать осваивать эти навыки, поскольку некоторые из них могут пригодиться, даже если апокалипсис так и не наступит.

Таким образом доктор Баркер отмечает, что находчивость, гибкость и умение делать все понемногу — самые полезные качества. И начать их развитие стоит с освоения навыков оказания первой помощи. Считается, что это не только поможет освоить базовые навыки оказания первой помощи, но также научит сохранять спокойствие в экстренной ситуации, оценивать обстановку, а также правильно расставлять приоритеты. Что еще более важно, эти навыки пригодятся, даже если апокалипсис так и не наступит.

Если конец света все же наступит, одной из главных проблем станет поиск провизии. Поэтому доктор Баркер советует начать с освоения навыков выращивания и консервирования продуктов. Если у вас нет собственного огорода или участка земли, можно присоединиться к общественному саду и научиться выращивать еду на небольшой площади. Эксперт также советует заинтересоваться бушкрафтом (навыки выживания в дикой природе) и собирательством.

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