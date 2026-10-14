В озерах Земли обнаружен огромный скрытый мир: никто не знал, что эти формы жизни существуют

Ученые неожиданно открыли обширный мир неизвестных форм жизни в земных озерах — большинство из них ранее не были известны науке.

Земные озера изобилуют микроскопическими организмами, однако новое исследование показывает, что науке на самом деле известна лишь часть из них. В ходе нового исследования ученые реконструировали почти 20 000 геномов озерных водорослей и амеб — менее одного из 20 образцов совпали с известными родами в генетических базах данных, пишет Earth.com.

Одним из надежных методов идентификации является анализ ДНК, но даже он имеет свои ограничения. Для идентификации найденных организмов исследователям необходима база данных известных видов, но в существующих каталогах имеются огромные пробелы.

В новом исследовании ученые проанализировали ДНК из 362 озер и водохранилищ на всех земных континентах — в результате им удалось реконструировать почти 20 000 митохондриальных геномов. Любопытно, что лишь менее одного из двадцати удалось соотнести с известным родом.

По словам ведущего автора исследования Лукаса Серра Монкадаса, результаты указывают на то, насколько значительная часть микроскопического мира оставалась скрытой от человеческих глаз. Еще более любопытно то, что вся эта жизнь скрывалась у всех на виду — в озерах, которые изучались десятилетиями.

В ходе исследования ученым удалось создать генетический каталог тысяч ранее не описанных организмов. Ученые также отмечают, что под микроскопом безобидная водоросль и ее токсичный сородич могут выглядеть совершенно одинаково, и, похоже, лишь ДНК позволяет достоверно различить их.

Отметим, что в ходе исследования команда отобрала пробы, профильтровала ее, а ДНК всех задержанных фильтром организмов анализировали одновременно, не пытаясь заранее угадать, какие именно существа там присутствуют.

Такой комплексный анализ предоставляет огромный массив перемешанных генетических фрагментов, принадлежащих бактериям, вирусам и все остальным обитателям воды. Компьютерная программа, обученная распознавать определенный тип ДНК, провела анализ имеющихся данных.

Затем исследователям потребовался критерий для определения того, относятся ли два генома к одному и тому же виду. Они остановились на показателе 98,1%: если митохондриальные геномы совпадают как минимум на этом уровне, они считаются принадлежащими к одному виду.

Ученые применили эту методику и пришли к выводу, что в водах земных озер скрывается невероятно огромный скрытый мир все еще неизвестных нам форм жизни.

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