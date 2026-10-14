В озерах Землі виявлено величезний прихований світ: ніхто не знав, що ці форми життя існують

Вчені несподівано відкрили величезний світ невідомих форм життя у земних озерах — більшість із них раніше не були відомі науці.

Земні озера рясніють мікроскопічними організмами, проте нове дослідження показує, що науці насправді відома лише частина з них. У ході нового дослідження вчені реконструювали майже 20 000 геномів озерних водоростей та амеб — менше ніж один із 20 зразків збігся з відомими родами в генетичних базах даних, пише Earth.com.

Одним із надійних методів ідентифікації є аналіз ДНК, але навіть він має свої обмеження. Для ідентифікації знайдених організмів дослідникам потрібна база даних відомих видів, але в існуючих каталогах є величезні прогалини.

У новому дослідженні вчені проаналізували ДНК із 362 озер та водосховищ на всіх земних континентах — у результаті їм вдалося реконструювати майже 20 000 мітохондріальних геномів. Цікаво, що лише менше ніж один із двадцяти вдалося співвіднести з відомим родом.

За словами провідного автора дослідження Лукаса Серра Монкадаса, результати свідчать про те, наскільки значна частина мікроскопічного світу залишалася прихованою від людського ока. Ще цікавіше те, що все це життя ховалося у всіх на очах — у озерах, які досліджувалися десятиліттями.

У ході дослідження вченим вдалося створити генетичний каталог тисяч раніше не описаних організмів. Вчені також зазначають, що під мікроскопом нешкідлива водорість та її токсичний родич можуть виглядати абсолютно однаково, і, схоже, лише ДНК дозволяє достовірно розрізнити їх.

Зазначимо, що під час дослідження команда відібрала проби, профільтрувала їх, а ДНК усіх організмів, затриманих фільтром, аналізували одночасно, не намагаючись заздалегідь вгадати, які саме істоти там присутні.

Такий комплексний аналіз дає величезний масив перемішаних генетичних фрагментів, що належать бактеріям, вірусам та всім іншим мешканцям води. Комп’ютерна програма, навчена розпізнавати певний тип ДНК, провела аналіз наявних даних.

Потім дослідникам знадобився критерій для визначення того, чи належать два геноми до одного й того самого виду. Вони зупинилися на показнику 98,1 %: якщо мітохондріальні геноми збігаються щонайменше на цьому рівні, їх вважають такими, що належать до одного виду.

Вчені застосували цю методику й дійшли висновку, що у водах земних озер прихований неймовірно величезний таємний світ форм життя, які нам досі невідомі.

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