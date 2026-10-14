100-річний психологічний тест показав: у людей і собак є щось спільне

У новому експерименті вчені виявили, що люди та собаки вважають, що "Буба" — це щось округле, а "Кікі" — гостре.

Якби вас попросили уявити фігуру під назвою "Буба", якою б вона була — кутастою, округлою, м’якою чи твердою? А якби фігура називалася "Кікі"? Насправді тут немає правильної відповіді, оскільки обидва ці слова вигадані, пише Science Alert.

Як би там не було, з якоїсь дивної причини більшість людей, яким ставлять це запитання — незалежно від мови чи алфавіту — погоджуються, що "Кікі" — це щось гостре, а "Буба" — округле.

Цей цікавий психологічний експеримент вперше було задумано понад століття тому, ще в 1920-х роках. Результати експерименту вказують на те, що, можливо, існує певний універсальний зв’язок між тим, як люди співвідносять візуальну інформацію зі звуками.

Тепер нове дослідження, результати якого опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, що собаки, ймовірно, також можуть підкорятися цій закономірності.

За словами керівниці дослідження, етологині Елеонори Біффі з Університету Парми, вона разом із командою залучила до двох майже ідентичних експериментів 70 домашніх собак. У першому експерименті взяла участь 51 собака зі своїми власниками: кожна з пар заходила в кімнату, де ліворуч і праворуч були встановлені екрани та динаміки.

Давши собаці можливість оглянутися та освоїтися, власник сідав поруч із нею обличчям до центру установки, поки працювали екрани та динаміки. Протягом приблизно 15 хвилин демонструвалися різні комбінації: із динаміків лунало слово "Буба" або "Кікі", вимовлене людиною, а дві фігури мінялися місцями, з’являючись то на лівому, то на правому екрані. Водночас камери фіксували поведінку тварин.

Потім вчені завантажили дані в систему штучного інтелекту, запрограмовану для відстеження напрямку повороту голови тварин. Це дозволило виявити статистично значущі закономірності, що виходять за межі випадкового збігу.

Другий експеримент було організовано так само, як і перший, але з одним винятком: на власниках були навушники, які транслювали рок-музику, щоб вони не чули звуки "Буба" та "Кікі". Таким чином вчені намагалися виключити будь-які мимовільні підказки з боку господарів.

Результати показали, що собаки значно частіше дивилися на округлу фігуру, коли лунало слово "Буба", і розглядали або вивчали гостру фігуру, коли лунало слово "Кікі".

Можна припустити, що на собак впливали мимовільні підказки господарів. Однак, оскільки люди зазвичай віддають перевагу округлим або плавним формам, а не гострим, такий варіант малоймовірний. Автори зазначають, що ще одне можливе пояснення може бути пов’язане з особливостями будови морди у тварин.

Автори визнають, що потрібно провести додаткові дослідження, але результати двох експериментів виглядають досить цікаво.

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