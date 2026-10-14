100-летний психологический тест показал: у людей и собак есть нечто общее

В новом эксперименте ученые обнаружили, что люди и собаки считают, что "Буба" — это что-то округлое, а "Кики" — остроконечное.

Если бы вас попросили представить фигуру под названием "Буба", какой бы она была — угловатой, округлой, мягкой или твердой? А если бы фигура называлась "Кики"? На самом деле здесь нет правильного ответа, поскольку оба этих слова выдуманные, пишет Science Alert.

Как бы та не было, по какой-то странной причине большинство людей, которым задают этот вопрос — независимо от языка или алфавита — соглашаются, что "Кики" — это что-то остроконечное, а "Буба" — округлое.

Этот любопытный психологический эксперимент впервые был задуман более столетия тому, еще в 1920-х годах. Результаты эксперимента указывают на то, что, возможно, существует некая универсальная связь между тем, как люди соотносят визуальную информацию со звуками.

Теперь новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, что собаки, вероятно, также могут следовать этой закономерности.

По словам руководителя исследования, этолога Элеоноры Биффи из Университета Пармы, они с командой привлекли к двум почти идентичным экспериментам 70 домашних собак. В первом эксперименте приняла участие 51 собака со своими владельцами: каждая из пар заходила в комнату, где слева и справа были установлены экраны и динамики.

Дав собаке возможность осмотреться и освоиться, владелец садился рядом с ней лицом к центру установки, пока работали экраны и динамики. В течение примерно 15 минут демонстрировались различные комбинации: из динамиков звучало произносимое человеком слово "Буба" или "Кики", а две фигуры менялись местами, появляясь то на левом, то на правом экране. В то же время камеры фиксировали поведение животных.

Затем ученые загрузили данные в систему искусственного интеллекта, запрограммированную отслеживать направление поворота головы животных. Это позволило выявить статистически значимые закономерности, выходящие за рамки случайного совпадения.

Второй эксперимент был организован также, как и первый, но за одним исключением: на владельцах были наушники, транслировавшие рок-музыку, чтобы они не слышали звуки "Буба" и "Кики". Таким образом ученые пытались исключить любые непроизвольные подсказки со стороны хозяев.

Результаты показали, что собаки значительно чаще смотрели на округлую фигуру, когда звучало слово "Буба", и рассматривали или изучали остроконечную фигуру, когда звучало слово "Кики".

Можно предположить, что на собак влияли невольные подсказки хозяев. Однако, поскольку люди обычно отдают предпочтение округлым или плавным формам, а не остроконечным, такой вариант маловероятен. Авторы отмечают, что еще одно возможное объяснение может быть связано с особенностями строения морды у животных.

Авторы признают, что потребуется провести дополнительные исследования, но результаты двух экспериментов выглядят весьма любопытно.

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