Розширює межі поняття "бути живим": відкрито організм із найменшим геномом (відео)

Дослідники щойно підтвердили, що їм вдалося відкрити мікроорганізм з одним із найменших відомих геномів, що розширює межі розуміння того, що загалом означає бути живим.

Крихітний мікроб, виявлений усередині морського планктону, має один із найменших геномів серед усіх організмів, які коли-небудь було знайдено. Вчені стверджують, що це відкриття в майбутньому змусить переглянути саме визначення поняття "життя", пише Science Alert.

За словами дослідників, вони вперше натрапили на цю крихітну форму життя абсолютно випадково. Під час дослідження вчені збирали зразки одноклітинного планктону Citharistes regius, що мешкає у поверхневих водах біля узбережжя Сімоди (Японія).

Відомо, що Citharistes regius виживає завдяки симбіозу з фотосинтезуючими ціанобактеріями. Тому вчені аналізували генетичний матеріал цих бактерій, щоб краще зрозуміти еволюцію цього симбіозу, і натрапили на щось особливе.

Серед виявлених геномів виявилася дивна крихітна кільцева молекула ДНК розміром усього 238 тисяч пар нуклеотидів — цієї кількості ледь вистачає для підтримання життя. Принаймні, так вважалося раніше.

У новому дослідженні міжнародна група біологів та фахівців з комп’ютерних технологій описала цей дивовижний організм. Крихітний мікроб отримав назву Sukunaarchaeum mirabile — його назвали на честь інтоїстського божества Сукуни, відомого своїми невеликими розмірами та великою силою.

Автори дослідження зазначають, що виявлений організм належить до домену Археї. Довгий час їх помилково вважали бактеріями, оскільки вони, як і бактерії, є одноклітинними, а їхня ДНК не міститься в мембранному ядрі. Проте археї мають іншу еволюційну історію, ніж бактерії, і володіють безліччю унікальних особливостей.

Археї, як правило, мають невеликі розміри, але Sukunaarchaeum mirabile встановив новий рекорд: вчені ще ніколи не зустрічали архею з настільки крихітним геномом. Відомо, що на планеті існують віруси, геноми яких за розміром перевищують геном цього мікроба — наприклад. Деякі з них можуть досягати 730 тисяч або навіть 2,5 мільйона пар нуклеотидів. Водночас віруси не вважаються живими істотами, оскільки у них відсутній метаболізм.

За словами вчених, ще у 2025 році вони виявили, що у Sukunaarchaeum відсутні майже всі гени, необхідні для підтримання метаболізму — команда дійшла висновку, що мікроб, ймовірно, веде вірусоподібний спосіб життя. Однак пізніше вчені відмовилися від цього твердження, щоб уникнути плутанини щодо справжньої таксономічної класифікації мікроба.

Молекулярний біолог Торстен Аллерс із Ноттінгемського університету зазначає, що ключовим критерієм життя є здатність до самовідтворення, причому автономного. Таким чином, нове відкриття припускає, що жива клітина насправді може бути неймовірно простою, зберігаючи при цьому здатність до розмноження та підтримки власної генетичної інформації.

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