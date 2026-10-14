Расширяет границы того, что значит быть живым: открыт организм с самым крохотным геномом (видео)

Исследователи только что подтвердили, что им удалось открыть микроб с одним из самых маленьких известных геномов, расширяющий границы понимания того, то в целом значит быть живым.

Крошечный микроб, обнаруженный внутри морского планктона, обладает одним из самых маленьких геномов среди всех когда-либо найденных организмов. Ученые утверждают, что это открытие в будущем заставит пересмотреть само определение "жизни", пишет Science Alert.

По словам исследователей, они впервые наткнулись на эту крошечную форму жизни совершенно случайно. В ходе исследования ученые собирали образцы одноклеточного планктона Citharistes regius, обитающего в поверхностных водах у побережья Симоды (Япония).

Известно, что Citharistes regius выживает при помощи симбиоза с фотосинтезирующими цианобактериями. Поэтому ученые анализировали генетический материал этих бактерий, чтобы лучше понять эволюцию данного симбиоза, и наткнулись на нечто особенное.

Среди обнаруженных геномов оказалась странная крошечная кольцевая молекула ДНК размером всего 238 тысяч пар оснований — этого количества едва хватает для поддержания жизни. По крайней мере, так считалось ранее.

В новом исследовании международная группа биологов и специалистов по компьютерным технологиям описала этот удивительный организм. Крохотный микроб получил название Sukunaarchaeum mirabile — он был назван в честь интоистского божества Сукуны, известного своими малыми размерами и великой силой.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженный организм относится к домену Археи. Долгое время их ошибочно принимали за бактерии, поскольку они, как и бактерии, одноклеточны, а их ДНК не заключена в мембранное ядро. Тем не менее, у архей иная эволюционная история, чем у бактерий, и они обладают множеством уникальных особенностей.

Археи, как правило, отличаются небольшими размерами, но Sukunaarchaeum mirabile установил новый рекорд: ученые еще никогда не встречали архею с настолько крошечным геномом. Известно, что на планете существуют вирусы, геномы которых превосходят по размеру геном этого микроба — например. Некоторые из них могут достигать 730 тысяч или даже 2,5 миллиона пар оснований. В то же время вирусы не считаются живыми существами, поскольку у них отсутствует метаболизм.

По словам ученых, еще в 2025 году они обнаружили, что у Sukunaarchaeum отсутствуют почти все гены, необходимые для поддержания метаболизма — команда пришла к выводу, что микроб, вероятно, ведет вирусоподобный образ жизни. Однако позже ученые отказались от этого утверждения, чтобы избежать путаницы относительно истинной таксономической классификации микроба.

Молекулярный биолог Торстен Аллерс из Ноттингемского университета отмечает, что ключевым критерием жизни является способность к самовоспроизведению, причем автономному. Таким образом новое открытие предполагает, что живая клетка на самом деле может быть невероятно простой, сохраняя при этом способность к размножению и поддержанию собственной генетической информации.

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