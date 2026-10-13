Пятая часть мирового океана меняется быстрее, чем что-либо на Земле: что происходит

Ученые неожиданно обнаружили, что полярные океаны тревожно упускаются из виду в рамках мер по защите климата, при этом они меняются быстрее, чем любая другая земная экосистема.

Когда речь идет о голубом углероде, люди, как правило, вспоминают о мангровых зарослях, лугах морских трав и солончаках в теплых широтах. Однако полярные океаны упоминаются крайне редко, хотя и занимают пятую часть мирового океана и меняются быстрее, чем почти любые другие экосистемы на планете, пишет Earth.com.

В новом аналитическом обзоре, опубликованном международной группой исследователей в рамках проекта программы "Горизонт Европы" под названием Polar Ocean Mitigation Potential, ученые обнаружили, что все это время мы упускали из виду нечто важное — полярные океаны. Еще более тревожно то, что время для принятия необходимых мер, увы, стремительно уходит.

По словам ведущего автора исследования, Надеши Цвершке из Орхусского университета, сегодня лишь около 4,6% Южного океана имеет статус зоны, полностью закрытой для добычи любых ресурсов. В арктических морях под той или иной формой регулируемой охраны находится всего 5,2% акватории. Для регионов, сталкивающихся с быстрыми климатическими изменениями и служащих домом для редких экосистем, эти показатели поразительно низки.

Но даже это еще не все: полярные регионы также содержат экосистемы, способные накапливать углерод. Однако этот аспект почти никак не учитывается в обсуждениях климатической политики. Отметим, что до этого момента механизмы работы с голубым углеродом до сих пор были почти полностью сосредоточены на прибрежных зонах тропических и умеренных широт. Полярные регионы остались за рамками этого процесса.

Арктические солончаки и луга морских трав уже официально признаны системами, пригодными для учета в рамках инициатив по голубому углероду. Однако их площадь относительно невелика, а скорость накопления углерода ниже, чем у аналогичных экосистем, расположенных в более южных широтах.

По мере отступления льдов в Арктике и Антарктике стремительно расширяются площади, занятые лесами ламинарии. Модели предсказывают, что к 2100 году площадь арктических зарослей ламинарии, вероятно, может увеличиться в 10 раз. Ученые полагают, что особый интерес представляют фьорды Гренландии, Норвегии, Канады и западной части Антарктического полуострова.

Авторы предполагают, что по мере сокращения ледяного покрова продуктивность фитопланктона в полярных водах возрастет. Считается, что потенциально это может привести к увеличению потока углерода в глубины океана. Неизвестны также ни масштабы распространения солончаков в Южном океане, ни скорость накопления углерода в антарктических зарослях морских трав и в глубоководных донных отложениях. Ученые уверяют, что все это теперь создает серьезную проблему для выработки политики, связанной с антропогенным изменением климата.

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