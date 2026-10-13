Массовое скопление акул неожиданно заметили в океане: что привлекло хищников в пляжам (фото)

Дроны, ведущие наблюдение за акулами у восточного побережья Австралии, засняли десятки молодых акул-молотов, плавающих группами на мелководье рядом с популярными пляжами.

Во время наблюдений у побережья Австралии ученые зафиксировали группы акул-молотов (Sphyrna lewini) численностью до 80 особей — хищников заметили у популярного пляжа Берли-Бич на побережье Голд-Кост. Еще севернее, у пляжа Нуса-Мейн-Бич на побережье Саншайн-Кост, самая крупная группа насчитывала, по оценкам, около 100 особей, пишет Science Alert.

Ученые несколько лет наблюдали за акулами, а затем проанализировали видеозаписи, сделанные с дронов — полученные данные позволили определить места скопления этих молодых акул и время появления самых больших групп. Ученые пришли к выводу, что эти участки, вероятно, могут служить важной средой обитания для молодняка.

По словам руководителя исследования, специалиста по изучению акул из Университета Саншайн-Кост Мэддисон Кросс, они с коллегами использовали данные программы SharkSmart, в рамках которой беспилотники патрулируют прибрежные воды для мониторинга акул и обеспечения безопасности отдыхающих.

В ходе этих полетов ученые также фиксируют перемещение морских обитателей, что позволяет изучать их без необходимости отлова или непосредственного контакта. В общей сложности в ходе исслеования ученые проанализировали данные 20 911 полетов, выполненных над девятью пляжами в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года.

Тепловые карты, показывающие места наибольшей концентрации случаев обнаружения акул-молотов у пляжа Берли-Бич в 2023 и 2024 годах, а также у пляжа Нуса-Мейн-Бич в 2023 году Фото: Marine Biology

В общей сложности было зафиксировано 2696 наблюдений, среди них 84 случая появления бронзовых акул-молотов. Поскольку некоторые особи, вероятно, попадали в кадр неоднократно, эти цифры не отражают точное количество отдельных акул. Большая часть наблюдений пришлась на пляжи Берли и Нуса, где акулы-молоты обычно появлялись группами. На других пляжах они чаще встречались поодиночке или парами.

По словам Кросс, крупнейшие скопления наблюдались в апреле, мае и июне — в период австралийской осени и начала зимы. У пляжа Берли группы акул неоднократно появлялись в водах рядом со скалистым мысом в южной части побережья. Траектории их перемещений, зафиксированные в 2023 и 2024 годах, совпадали.

Команда отмечает, что наблюдения с воздуха позволило им нанести на карту места скопления акул, а также сравнить их перемещения у разных пляжей. Более крупные акулы-молоты у острова Норт-Страдброк (North Stradbroke Island) обычно перемещались вдоль побережья по более прямым маршрутам, тогда как молодые особи у пляжей Берли и Нуса держались на ограниченных участках.

Наблюдения также показывают, что средняя длина акул достигала около 1,09 метра. Таким образом, ученые пришли к выводу, что большинство из этих акул, вероятно, были молодыми особями. Судя по оценочным размерам, там присутствовали как акулы-сеголетки (в возрасте до года), так и особи в возрасте от одного до двух лет.

Команда не знает наверняка, что заставляет акул собираться вместе, но полагают, что эти места, вероятно, могут служить молодым особям зоной кормления или убежищем.

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