У океані несподівано помітили велике скупчення акул: що привабило хижаків до пляжів (фото)

Дрони, які ведуть спостереження за акулами біля східного узбережжя Австралії, зняли десятки молодих акул-молотів, що плавали групами на мілководді поруч із популярними пляжами.

Під час спостережень біля узбережжя Австралії вчені зафіксували групи акул-молотів (Sphyrna lewini) чисельністю до 80 особин — хижаків помітили біля популярного пляжу Берлі-Біч на узбережжі Голд-Кост. Ще північніше, біля пляжу Нуса-Мейн-Біч на узбережжі Саншайн-Кост, найбільша група налічувала, за оцінками, близько 100 особин, пише Science Alert.

Вчені кілька років спостерігали за акулами, а потім проаналізували відеозаписи, зроблені з дронів — отримані дані дозволили визначити місця скупчення цих молодих акул та час появи найбільших груп. Вчені дійшли висновку, що ці ділянки, ймовірно, можуть слугувати важливим середовищем існування для молодняка.

За словами керівника дослідження, фахівця з вивчення акул з Університету Саншайн-Кост Меддісон Крос, вони разом із колегами використовували дані програми SharkSmart, в рамках якої безпілотники патрулюють прибережні води для моніторингу акул та забезпечення безпеки відпочивальників.

Під час цих польотів вчені також фіксують переміщення морських мешканців, що дає змогу вивчати їх без необхідності вилову чи безпосереднього контакту. Загалом у ході дослідження вчені проаналізували дані 20 911 польотів, здійснених над дев’ятьма пляжами у період з вересня 2020 року по грудень 2024 року.

Теплові карти, що показують місця найбільшої концентрації випадків виявлення акул-молотів біля пляжу Берлі-Біч у 2023 та 2024 роках, а також біля пляжу Нуса-Мейн-Біч у 2023 році Фото: Marine Biology

Загалом було зафіксовано 2696 спостережень, серед яких 84 випадки появи бронзових акул-молотів. Оскільки деякі особини, ймовірно, потрапляли в кадр неодноразово, ці цифри не відображають точну кількість окремих акул. Більша частина спостережень припала на пляжі Берлі та Нуса, де акули-молоти зазвичай з’являлися групами. На інших пляжах вони частіше зустрічалися поодинці або парами.

За словами Кросса, найбільші скупчення спостерігалися у квітні, травні та червні — у період австралійської осені та на початку зими. Біля пляжу Берлі групи акул неодноразово з’являлися у водах поруч зі скелястим мисом у південній частині узбережжя. Траєкторії їхніх переміщень, зафіксовані у 2023 та 2024 роках, збігалися.

Команда зазначає, що спостереження з повітря дозволили їм нанести на карту місця скупчення акул, а також порівняти їхні переміщення біля різних пляжів. Більші акули-молоти біля острова Норт-Страдброк (North Stradbroke Island) зазвичай переміщалися вздовж узбережжя більш прямими маршрутами, тоді як молоді особини біля пляжів Берлі та Нуса трималися на обмежених ділянках.

Спостереження також показують, що середня довжина акул сягала близько 1,09 метра. Таким чином, вчені дійшли висновку, що більшість із цих акул, ймовірно, були молодими особинами. Судячи з оціночних розмірів, там були як акули-однорічки (віком до року), так і особини віком від одного до двох років.

Команда не знає напевно, що змушує акул збиратися разом, але припускає, що ці місця, ймовірно, можуть слугувати молодим особинам місцем годування або притулком.

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