Кінець світу почався — чи зможете ви пережити його: які навички знадобляться, коли світ впаде

Дослідники назвали навички, необхідні людині, щоб пережити апокаліпсис. Спойлер – для любителів робити великі запаси є погані новини.

За всю історію людства чутки про майбутній кінець світу з'являлися незліченну кількість разів: людям загрожували масштабні катаклізми, інопланетний раз, штучний інтелект і навіть вони самі. Як правило, розмови про апокаліпсис пов'язані з ідеями про створення величезних запасів їжі та води, а також будівництвом підземного бункера. Але чи справді це може допомогти? Експерти дали відповідь, пише Daily Mail.

Тепер Кезія Баркер із Ліверпульського університету імені Джона Мурса, експертка із питань реакції громадськості на загрози навколишньому середовищу, розповіла, які навички насправді необхідні для виживання в умовах апокаліпсису. До речі, вони можуть бути далеко від того, що ми собі уявляли.

Експертка зазначає, що плани типового "виживальника" насправді не допоможуть протриматися довго, якщо світ справді звалиться. Натомість докторка Баркер радить освоїти кілька інших ключових навичок.

Вважається, що запаси їжі та води допоможуть виграти лише трохи часу, а значний набір інструментів для виживання виявиться марним, якщо ви не вмієте ним користуватися. Тому докторка Баркер радить витратити час на розвиток навичок виживання в дикій природі, збирання, а також вирощування та консервування продуктів. І, як не дивно, навіть таке скромне заняття, як різьблення ложок з дерева, може виявитися кориснішим, ніж просте накопичення запасів.

Зазначимо, що докторка Баркер присвятив багато часу вивченню інтернет-спільнот виживальників, щоб зрозуміти, які з них справді можуть стати в нагоді, а які виявляться марними у разі кінця світу.

Експертка зазначає, що людям зовсім не обов'язково ставати одержимими ідеєю кінця сета, щоб почати освоювати ці навички, оскільки деякі з них можуть стати в нагоді, навіть якщо апокаліпсис так і не настане.

Таким чином докторка Баркер зазначає, що винахідливість, гнучкість і вміння робити все потроху найкорисніші якості. І розпочати їх розвиток варто з освоєння навичок надання першої допомоги. Вважається, що це допоможе освоїти базові навички надання першої допомоги, а й навчить зберігати спокій в екстреної ситуації, оцінювати обстановку, і навіть правильно розставляти пріоритети. Що ще важливіше, ці навички стануть у нагоді, навіть якщо апокаліпсис так і не настане.

Якщо кінець світу все ж таки настане, однією з головних проблем стане пошук провізії. Тому докторка Баркер радить розпочати з освоєння навичок вирощування та консервування продуктів. Якщо у вас немає власного городу або ділянки землі, можна приєднатися до саду і навчитися вирощувати їжу на невеликій площі. Експертка також радить зацікавитися бушкрафтом (навички виживання у дикій природі) та збиранням.

Інші новини науки