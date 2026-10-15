Такого никогда не делали прежде: шотландский виски отправят в космос на 5 лет

Винокуры планируют сделать то, на что ранее не решался никто — шотландский виски отравят в космос на пять лет, чтобы создать идеальный напиток.

Столетиями производители виски полагаются на время, терпение и дубовые бочки, чтобы создать идеальный напиток. Однако теперь ученые, похоже, нашли способ ускорить этот процесс, предприняв то, чего еще никогда не делал ни один винокур — исследователи предлагают выдерживать шотландский виски в космосе, пишет Daily Mail.

Национальный напиток Шотландии впервые в истории будут выдерживать на орбите в рамках эксперимента, цель которого — понять, как спиртной напиток меняется в суровых условиях за пределами земной атмосферы.

Для этого инженеры из Шотландии и Японии запланировали в 2028 году погрузить иски на ракету и отправить спутник с образцами напитка и его исходными ингредиентами в путешествие вокруг Земли, которое, как планируется, продлится 5 лет.

Ученые полагают, что частые перепады температур, от экстремальной жары до невероятного холода, которым виски будет подвергаться во время каждого витка вокруг Земли, могут ускорить процесс созревания шотландского виски. Более того, ожидается, что эксперимент в конце концов может открыть путь к производству "космического виски", который, как предполагается, будет обладать очень ярким и насыщенным вкусом.

Отметим, что такой виски, увы, будет стоить астрономических денег из-за расходов на запуск и возвращение груза на планету. Однако коллекционеры по всему земному шару уже готовы платить огромные деньги за "космический виски".

По словам ведущего автора исследования, доктора Жиля Байле из Университета Глазго, его команда разрабатывает специальный малый спутник, в котором затем разместятся образцы виски и ингредиенты для его производства.

Эксперимент ученых получил название "Space Puffin" ("Космический тупик") и запланирован на 2028 год. План предполагает, что спутник будет доставлен на земную орбиту в рамках миссии SpaceX по снабжению Международной космической станции (МКС), а затем запущен в свободный полет из японского модуля станции. Команда отмечает, что их эксперимент призван понять, как космическая среда влияет на созревание виски.

На борту спутника за состоянием напитка будут следить, передавая данные о цвете и химическом составе напитка ученым на Земле. По завершении 5 лет сам спутник не будет возвращен на планету, о в будущем команда планирует масштабировать процесс вдержки шотландского виски в космосе.

На Земле виски производят путем смешивания ячменя с водой и дрожжами. Дрожжи расщепляют содержащиеся в ячмене сахара, в результате чего в качестве побочного продукта образуется этанол.

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