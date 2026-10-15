Такого ще ніколи не робили: шотландський віскі відправлять у космос на 5 років

Винокури планують зробити те, на що раніше ніхто не наважувався — відправити шотландський віскі у космос на п’ять років, щоб створити ідеальний напій.

Протягом століть виробники віскі покладаються на час, терпіння та дубові бочки, щоб створити ідеальний напій. Однак тепер вчені, схоже, знайшли спосіб прискорити цей процес, зробивши те, чого ще ніколи не робив жоден винокур — дослідники пропонують витримувати шотландський віскі в космосі, пише Daily Mail.

Національний напій Шотландії вперше в історії витримуватимуть на орбіті в рамках експерименту, мета якого — з’ясувати, як алкогольний напій змінюється в суворих умовах за межами земної атмосфери.

Для цього інженери зі Шотландії та Японії запланували у 2028 році завантажити зразки на ракету та відправити супутник із зразками напою та його вихідними інгредієнтами у подорож навколо Землі, яка, як планується, триватиме 5 років.

Вчені вважають, що часті перепади температур — від екстремальної спеки до неймовірного холоду, яким віскі піддаватиметься під час кожного оберту навколо Землі, — можуть прискорити процес дозрівання шотландського віскі. Більше того, очікується, що цей експеримент зрештою може відкрити шлях до виробництва "космічного віскі", який, як передбачається, матиме дуже яскравий і насичений смак.

Зазначимо, що такий віскі, на жаль, коштуватиме астрономічні суми через витрати на запуск і повернення вантажу на планету. Проте колекціонери по всьому світу вже готові платити величезні суми за "космічний віскі".

За словами головного автора дослідження, доктора Жіля Байле з Університету Глазго, його команда розробляє спеціальний невеликий супутник, у якому згодом будуть розміщені зразки віскі та інгредієнти для його виробництва.

Експеримент вчених отримав назву "Space Puffin" ("Космічний тупик") і запланований на 2028 рік. План передбачає, що супутник буде доставлений на земну орбіту в рамках місії SpaceX з постачання Міжнародної космічної станції (МКС), а потім запущений у вільний політ з японського модуля станції. Команда зазначає, що їхній експеримент покликаний з’ясувати, як космічне середовище впливає на дозрівання віскі.

На борту супутника стежитимуть за станом напою, передаючи дані про колір та хімічний склад напою вченим на Землі. По завершенні 5 років сам супутник не буде повернуто на планету, а в майбутньому команда планує масштабувати процес витримки шотландського віскі в космосі.

На Землі віскі виробляють шляхом змішування ячменю з водою та дріжджами. Дріжджі розщеплюють цукри, що містяться в ячмені, внаслідок чого як побічний продукт утворюється етанол.

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