Менше 40 у всьому світі: рідкісне яйце гігантського птаха повернуть до Нової Зеландії через 60 років

Надзвичайно рідкісне яйце гігантської моа протягом 60 років перебувало у приватній колекції, але тепер повертається до Нової Зеландії в рамках проєкту з "відродження" вимерлих видів.

Моа — гігантські нелітаючі птахи, які населяли ліси та трав’янисті рівнини Нової Зеландії аж до кінця 13 століття. Вважається, що до вимирання виду призвела поява людей у регіоні, а тому сьогодні про них нагадують лише скам’янілі кістки та лічені одиниці збережених яєць, пише IFLScience.

За словами вчених, у музейних колекціях сьогодні зберігається менше 40 таких яєць. Згідно із законом, прийнятим у 1975 році, будь-які яйця моа, знайдені в Новій Зеландії, вважаються "таонга", і їх вивезення за межі країни заборонено. Втім, деякі яйця все ж були вивезені за межі країни ще до того, як закон набрав чинності.

Гарні новини: тепер одне з таких яєць повертається на батьківщину — до Нової Зеландії. Вчені зазначають, що це стало можливим завдяки співпраці кінорежисера Пітера Джексона та компанії Colossal Biosciences, яка займається проектами з "відродження" вимерлих видів.

Відомо, що останні 60 років яйце перебувало у приватній колекції в США, але на початку цього року цей рідкісний екземпляр було придбано на аукціоні в Колорадо. Зазначимо, що про це стало відомо на 11-й Міжнародній зустрічі Товариства палеонтології та еволюції птахів. Компанія Colossal планує передати яйце професору Те Майрі Тау — видатному історику з народу маорі, вченому та племінному лідеру племені Нгаї Туахурірі.

Моа відіграють центральну роль у природній та культурній історії Нової Зеландії, а тому навіть одне яйце має для країни неймовірну наукову та культурну цінність. Вчені зазначають, що його повернення на батьківщину відкриває нові можливості для досліджень і гарантує, що цей унікальний екземпляр перебуватиме під захистом.

Експерти зазначають, що розміри яйця становлять приблизно 22 на 17 сантиметрів. Зразок було відновлено з фрагментів, а деякі частини ще тільки належить встановити на місце — цей процес відбуватиметься під контролем та за згодою дослідників з народу нгаї-таху. На жаль, вченим ще належить з’ясувати, до якого саме виду моа належить яйце.

Питання щодо застосування неруйнівних методів дослідження, таких як сканування або відбір зразків, вирішуватиме Дослідницький центр Нгаї-Таху відповідно до традиційних норм та звичаїв культури. При цьому подібні артефакти можуть містити значну кількість стародавньої ДНК — основу, на якій компанія Colossal будує свої проєкти з "відродження" вимерлих видів.

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