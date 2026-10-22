Менее 40 во всем мире: редкое яйцо гигантской птицы вернут в Новую Зеландию спустя 60 лет

Исключительно редкое яйцо гигантской моа 60 лет находился в частной коллекции, но теперь возвращается в Новую Зеландию в рамках проекта по "воскрешению" вымерших видов.

Моа — гигантские нелетающие птицы, населявшие леса и травянистые равнины Новой Зеландии вплоть до конца 13 века. Считается, что к вымиранию вида привело появление людей в регионе, а потому сегодня о них напоминают лишь окаменелые кости и считанные единицы сохранившихся яиц, пишет IFLScience.

По словам ученых, в музейных коллекциях сегодня хранится менее 40 таких яиц. Согласно закону, принятому в 1975 году, любые яйца моа, найденные в Новой Зеландии, считаются "таонга" и их вывоз за пределы страны запрещен. Впрочем, некоторые яйца все же были вывезены за пределы страны еще до того, как закон вступил в силу.

Хорошие новости: теперь одно из таких яиц возвращается на родину — в Новую Зеландию. Ученые отмечают, что это стало возможным благодаря сотрудничеству кинорежиссера Питера Джексона и компании Colossal Biosciences, которая занимается проектами по "воскрешению" вымерших видов.

Известно, что последние 60 лет яйцо находилось в частной коллекции в США, но в начале этого года редкий экземпляр был приобретен на аукционе в Колорадо. Отметим, что об этом стало известно на 11-й Международной встрече Общества палеонтологии и эволюции птиц. Компания Colossal планирует передать яйцо профессору Те Майре Тау — выдающемуся историку из народа маори, ученому и племенному лидеру племени Нгаи Туахурири.

Моа занимают центральное место в природной и культурной истории Новой Зеландии, а потому даже одно яйцо представляет для страны невероятную научную и культурную ценность. Ученые отмечают, что его возвращение на родину открывает новые возможности для исследований и гарантирует, что уникальный экземпляр будет находиться под защитой.

Эксперты отмечают, что размеры яйца составляют примерно 22 на 17 сантиметров. Образец был восстановлен из фрагментов, а некоторые части все еще лишь предстоит установить на место — этот процесс будет проходить под контролем м с одобрения исследователей из народа нгаи-таху. Увы, ученым лишь предстоит узнать, какому именно виду моа принадлежит яйцо.

Вопрос о проведении неразрушающих методов исследования, таких как сканирование или взятие образцов, будет решаться Исследовательским центром нгаи-таху в соответствии с традиционными нормами и обычаями культуры. При этом подобные артефакты могут содержать значительное количество древней ДНК — основы, на которой компания Colossal строит свои проекты по "воскрешению" вымерших видов.

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