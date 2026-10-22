В древнеримских руинах нашли остатки механизма, который "изобрели" на 600 лет позже

В Иордании, в руинах древнего города Джераш, были найдены обломки известняковой колонны со следами механической обработки камня.

На колоннах были обнаружены следы параллельных пропилов, такие отметины оставляют рамные пилы, приводимые в движение вручную или с помощью энергии воды, пишет Фокус.

В 1926 году в Герасе (современный Джераш, Иордания) проводились работы по расчистке руин храма Артемиды, который планировалось превратить в музей. Небольшое помещение в одной из частей храма стали использовать как склад для каменных блоков с надписями. В то время на остатки некоего сооружения, находившегося в этой комнате, особого внимания не обратили.

В 2000 году археологи вновь заинтересовались этим местом. Что же здесь располагалось? На высоте четырех метров находился резервуар, который, по-видимому, наполнялся из городского водопровода. Оттуда вода должна была поступать на водяное колесо.

Само колесо не сохранилось, однако на опорах остались квадратные отверстия, в которых крепился вал. Кроме того, на одной из опор видны круговые следы, оставленные каким-то вращающимся предметом. Ученые выяснили, что в процессе работы механизм смещался на 14 см в вертикальной плоскости. Вероятно, по обе стороны от водяного колеса на валу были закреплены диски (скорее всего, деревянные, скрепленные гвоздями) диаметром не менее 1 метра — именно они и оставили следы на опорах. Также сохранился желоб, по которому вода подавалась на колесо, и канал в полу для ее отвода из помещения.

Судя по косвенным признакам, само колесо имело ширину около полуметра и диаметр 4,5–5 метров. Что же здесь находилось? Водяная мельница? Но никаких фрагментов каменных жерновов обнаружить не удалось. К тому же, остатки конструкции не напоминали известные устройства для помола зерна.

Археологам удалось разгадать загадку после того, как они обнаружили два известняковых барабана, вес которых превышал 2 тонны. На этих барабанах колонн были видны следы частичного распила, причем характер этих следов весьма любопытен: это серия из четырех параллельных пропилов, расположенных на равном расстоянии друг от друга и имеющих одинаковую глубину.

Фрагменты колонн распиливались на плиты с помощью некоего устройства, состоявшего из четырех параллельных пил. Археологи предположили, что в помещении находилась лесопилка камнепильня, приводимая в движение водяным колесом, и реконструировали ее возможное устройство.

Металлические пилы должны были иметь длину не менее 2,2 м (исходя из размеров барабанов колонн) и крепиться в деревянных рамах. Таких рам было две, в каждой — по четыре полотна. Движение им передавалось через деревянные диски, насаженные на вал по обе стороны от водяного колеса. На каждом диске имелся смещенный относительно центра штифт, к которому крепился длинный шатун, соединенный с рамой пилы — по сути, простейший кривошипный механизм. Это устройство позволяло распиливать два барабана колонн одновременно. По некоторым оценкам, деревянная конструкция вместе с пилами весила около 300 кг.

Эксперты считают, что камнепильня появилась в период после V века — когда опустевший храм Артемиды начали разбирать на строительные материалы. Скорее всего, эта камнепильня с водяным приводом функционировала в эпоху византийского императора Юстиниана (527–565 гг.) и его преемников, когда в городе активно возводились церкви, часовни и бани, требовавшие большого количества каменных плит для облицовки полов и стен. Если догадка ученых верна, то в Герасе камнепильня появилась на 600 лет раньше своих знаменитых аналогов из Средневековья.

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